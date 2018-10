Orașul in care se desfașoara show-ul Exatlon este impanzit cu 30 de camere de luat vederi HD pentru a filma atat ziua cat și noaptea, totul cu ajutorul financiar al companiei care realizeaza și emisiunea din Romania. Decizia a fost luata in urma uciderii unui cameraman turc. Totodata, in afara de cele 30 de camere, in centrul stațiunii, a fost deschis și un centru de comanda al unei noi structuri de securitate, numit ”Centrul specializat de protecție a turiștilor”. De aici se va realiza supravegherea video prin intermediul unor panouri video și va fi locul de unde pot pleca agenții de securitate…