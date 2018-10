DECIZIE pentru cei care publică anunuțuri. Sunt considerați comercianți Mai exact, specific activitatii de comert si calificarii unei persoane ca fiind comerciant nu este o activitate de publicare a unor anuturi. Aceasta nu determina concluzia ca persoana respectiva a actionat in scop personal sau in scop comercial, a retinut CJUE in cauza C-105/17. Este foarte importanta calificarea, intrucat o astfel de calificare face diferenta intre aplicabilitatea normelor privind protectia consumatorului sau nu. Speta care a generat intrebarea trimisa Curtii (daca publicarea unui numar ridicat de anunturi privind bunuri de o valoare ridicata este o activitate a unui comerciant… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

