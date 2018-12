Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta vineri proiectul de OUG privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, prin care planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta. Reglementarile…

- Guvernul va discuta vineri proiectul de OUG privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, prin care planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta.

- Guvernul va discuta vineri proiectul de OUG privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, prin care planuieste sa inghete voucherele de vacanta la valoarea actuala, in urmatorii doi ani, si sa amane acordarea indemnizatiilor de vacanta.

- Ministerul de Finanțe a publicat, in dezbatere publica, normele de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, astfel ca cele trei hotarari de guvern care privesc acordarea tichetelor de masa, acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de creșa și acordarea voucherelor de vacanța,…

- Vicepreședintele PSD Roxana Minzatu declara ca pentru prima data dupa mulți ani, in turismul romanesc au puse in aplicare masuri care pot transforma acest domeniu intr-un motor puternic al economiei naționale. „Romania este o țara a Uniunii Europene și beneficiaza de dreptul de libera circulație pentru…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului a sustinut in aceasta seara o conferinta de presa in cadrul careia a prezentat madurile ce au intrat in vigoare recent. In plus a mentionat ca acordarea voucherelor de vacanta a scos la lumina, din economia neagra, spatii de cazare. "Prin noile masuri care au intrat…

- Noul Guvern din Malaysia a decis abolirea pedepsei cu moartea pentru toate infracțiunile și va opri toate execuțiile care erau programate, informeaza site-ul agenției Associated Press. Peste 1.200 de persoane, inclusiv un cetațean român, sunt condamnate la moarte în Malaysia. Condamnarile…

- Și in 2019 angajații la stat vor primi vouchere de vacanța, astfel ca Ministrul de Finanțe a explicat care sunt noutațile și cum vede el, din punct de vedere oficial, revoluționarea turismului in Romania. Eugen Teodorovici a explicat care sunt pricipiile de acordare a voucherelor de vacanța și cum ajuta…