- Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele militare ale Rusiei vor urca in tancurile rusesti BMD-4M saptamana viitoare, conform agentiei TASS, care citeaza un oficial al bisericii. "Preotii care sunt alaturi de trupele militare in momentele dificile sunt deseori nevoiti sa evacueze soldatii raniti…

- Potrivit Moscow Times, preotii Bisericii Ortodoxe vor invata sa foloseasca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicatii, pentru a fi gata sa intervina in cazul unei situatii de razboi.

- Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, a declarat joi seara presedintele prorus Igor Dodon in cadrul emisiunii 'Acces direct" de la NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV, avertizand ca va recurge la 'toate caile legale' pentru…

- Pe 17 februarie, pe cele 4 scene ale festivalului Underland, va rasuna simultan muzica buna de pe 3 continente și 9 țari - Italia, Ucraina, Romania, Portugalia, Australia, Franța, Spania și SUA.

- Cazul autoritatilor locale care au semnat o declaratie simbolica de unire cu Romania l-a deranjat enorm pe Igor Dodon. Dupa ce a condamnat actiunea respectiva si a cerut raspundere penala pentru cei implicati in acest caz, presedintele tarii vrea elaborarea unei noi Constitutii care ar interzice unionismul.

- Igor Dodon a dispus convocarea de urgența a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), pentru ca sa se ia „atitudine cu privire la acțiunile îndreptate împotriva suveranitații, independenței și integritații teritoriale a R. Moldova”. Președintele face referire…

- Gigi Becali a primit o lovitura in procesul in care Armata ii cere despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea marcii "Steaua". Tribunalul Bucuresti a respins o cale de aparare a FCSB in acest dosar. Decizia in acest dosar urmeaza sa se dea pe 7 martie, insa nu va fi definitiva, putand fi…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, in discursul tinut in plenul Parlamentului in sedinta comuna pentru votul de investitura a noului guvern, ca partidul sau va vota impotriva cabinetului Dancila, acesta fiind "singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola". Dan Barna…

- Un angajat cu norma intreaga in UE a lucrat in medie, in 2017, 40,3 ore pe saptamana, potrivit datelor Oficiului European de Statistica (Eurostat). Romanii au muncit peste medie europeana: 40,7 ore pe saptamana. Asta desi salariul mediu din tara noastra este al doilea cel mai mic din UE, dupa…

- Are puțin peste 50 de ani, ochii efectiv ii rad chiar și cand e serios, are replica și raspuns pentru orice. Attila Ambrus – supranumit și Whisky Man – e o legenda vie. Un spargator de banci care a facut istorie din anii 80 și pana in octombrie 1999, un personaj iubit și urat deopotriva, care a ținut…

- Cel putin o persoana a murit si 14 au fost ranite intr-un atac de trei ore care a avut loc miercuri asupra unui sediu al organizatiei nonguvernamentale britanice Salvati Copii in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, a declarat pentru agentia France Presse un purtator de cuvant al autoritatilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS.Printr-un alt decret,…

- Deși pana acum a fost vehiculata in mass-media ideea potrivit careia fostul deputat Sebastian Ghița, ar fi cerut azil politic in Serbia, la fel cum a facut Radu Mazar in Madagascar, mitul a fost spuberat.Citeste si: Ionel Arsene, prima REACTIE dupa ce a scapat de arest: 'Va multumesc ca ati…

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Soldatii rusi au inceput in forta anul acesta antrenamentele. Numai trupele aeropurtate au planificate peste 500 de exercitii militare, pe 2018, pentru a-si imbunatati abilitatile de lupta.

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da astazi o decizie in cazul fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare care nu s a prezentat la vizita oficiala de la IPJ Constanta impusa prin controlul judiciar. Acesta i a contactat pe politisti si le a transmis ca este in…

- Lista femeilor care intra in cursa prezidențiala din Rusia crește odata cu anunțarea candidaturii soției unui important muftiu, anunța Russia Today.Aina Gamzatova, o jurnalista de succes, șefa celui mai mare holding media musulman din Rusia, și-a inregistrat intenția de a candida la Comitetul…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Presedintele Moldovei, Igor Dodon socheaza din nou. Acesta a facut o serie de afirmatii neobisnuite pentru el care-l vor infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Dodon a vorbit despre o eventuala unire intre Romania si Basarabia.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței…

- Activiștii turci care locuiesc in zona stramtorii Bosfor au facut fotografii ale unei nave rusești de transport incarcate cu mai multe vehicule militare, care traversa stramtoarea Bosfor spre Siria.

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis miercuri, 20 decembrie, ca UBER este o companie de transport, nu un serviciu digital, anunța BBC.Reprezentanții UBER au argumentat ca reprezinta un serviciu online care ofera oamenilor posibilitatea de a comunica, nu o firma de taxi. Cazul…

- Dupa ce a revenit din Romania, unde a adus un ultim omagiu Regelui Mihai I, Andrian Candu va face un demers catre Igor Dodon pentru a-i cere sa declare ziua de 16 decembrie, zi de doliu național. Președinția a emis deja o reacție, prin care comunica faptul ca Igor Dodon "nu considera ca e cazul ca…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Ionut Popa are o mare problema cu sistemul competitional din Liga 1 si a lansat un atac la adresa sefilor fotbalului romanesc, in direct la ProSport Live. Chiar daca anul trecut ACS Poli Timisoara s-a salvat de la retrogradare gratie sistemului play-off/play-out, care i-a permis…

- Romania, o țara cu o expunere mare la riscuri catastrofale, o țara care beneficiaza de un sistem de asigurare obligatorie menit sa ajute orice proprietar de locuința in cazul producerii unui risc care ii afecteaza casa, are in continuare mai puțin de 20% din fondul locativ asigurat… De ce? Motive ar…

- Comitetul Olimpic Rus a confirmat, marți, participarea sub stindard olimpic a sportivilor sai la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, la o saptamâna dupa suspendarea țarii de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO), informeaza AFP.

- Obiectivul principal al schemei de minimis in 2017 a fost acela de a crea 20947 de noi locuri de munca, din care 16818 pentru persoane defavorizate/ absolvenți dupa 2012/șomeri. Aplicația electronica de inscriere a fost deschisa in data de 14.06.2017 și inchisa in data de 14.07.2017. Numarul…

- In cadrul ceremoniei de inmanare a premiilor "Voluntarul Rusiei 2017", președintele Federației Ruse a anunțat ca decizia privind participarea sau neparticiparea sa la alegerile din 2018 trebuie sa fie luata in scurt timp și ea va fi luata.

- Social-democratii s-au strans, in aceasta seara, intr-o sedinta fulger. Intalnirea, potrivit secretarului general adjunct al PSD, nu a fost convocata de presedintele Liviu Dragnea, ci de presedintii judeteni ai PSD. Mai mult, sustine Codrin Stefanescu, pe masa discutiilor nu s-ar fi aflat subiecte…

- 'Inamicul israelian a tras la ora 00.30 (vineri, 22.30 GMT) mai multe rachete sol-sol in direcția unei poziții militare in provincia Damasc', atacul provocand 'pagube materiale', a relatat Sana, fara a preciza daca s-au inregistrat victime. 'Apararea aeriana a armatei siriene a putut face fața agresiunii,…

- Steliano Filip are 7 meciuri in cariera sa la Dinamo ca mijlocaș central, iar echipa n-a pierdut cu el pe acel post. Fotbalistul ar putea continua sa joace in aceasta zona. Vasile Miriuța a ales o mutare care a facut diferența in meciul cu Poli Iași (2-1). ...

- Noul model Dacia Duster va fi comercializat in Romania la preturi cuprinse intre 12.350 si 18.750 de euro. Dacia Duster va fi comercializata in trei versiuni de echipare: Esential, Comfort si Prestige. Pretul pentru versiunea Esential porneste de la 12.350 de euro, cu TVA si creste in functie…

- Prima asociatie de reconstituire istorica antica din Romania, Terra Dacica Aeterna, critica folosirea imaginilor filmate in cadrul Festivalului Apulum, editia 2017, pentru a ilustra seria de documentare „Istoria Moldovei”. Asociatia doreste ca „imaginea ei sa nu fie asociata vreunei forme de propaganda…

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- "In baza Constitutiei Transnistriei, orice dialog politic este exclus. Nimeni nu are dreptul sa vorbeasca despre o reglementare politica astazi. Dodon, de altfel, si-a schimbat de patru ori pozitia. Mai intai a vorbit despre o federatie, dupa asta despre o autonomie, pe urma despre un statut special…

- Simona Halep, locul I WTA, va participa, in 23 si 24 decembrie, la un turneu demonstrativ in statiunea Hua Hin, Intercontinental World Tennis Thailand Championship, au anuntat, joi, organziatorii.Alaturi de sportiva romana, vor mai fi prezente la aceasta competitie alte trei jucatoare din…

- Un ofiter de armata, martor la mai multe manevre militare care au avut loc in sudul Romaniei, spune ca rachetele detonate la Jegalia ar contine uraniu scazut, un element radioactiv, informeaza Romania TV.Localnicii se plang ca recoltele le sunt afectate de poluarea excesiva , ba chiar sustin ca au aparut…

- "Toti stiu despre pozitia mea privind organizarea statala federativa. In realitate, nu conteaza cum se va numi asta: federatie, autonomie s.a.m.d. Conteaza ce anume va umple acest statut. Eu consider ca toate imputernicirile pe care le are astazi Transnistria trebuie sa-i fie lasate. Parlamentul,…

- Intr-un interviu acordat DW, expertul german Stefan Meister și-a impartașit impresiile despre intalnirea dintre președinții Rusiei și USA pe marginea summitului APEC din Vietnam și a explicat cum il influențeaza Putin pe Trump. Meister este șeful Centrului Robert Bosch pentru Studii Central și Est Europene…

- Liviu Dragnea a fost chemat vineri Direcția Naționala Anticorupție. Președintele PSD nu a ajuns insa in fața procurorilor pentru ca este plecat din țara. Avocații sai spun ca se va prezenta in fața procurorilor luni, 13 noiembrie.. Potrivit unor surse din presa, Dragnea are calitatea de inculpat intr-un…

- Romania are cel mai mare procent de proprietari de locuinte dintre toate statele Uniunii Europene. Aceasta nu este neaparat o noutate, dar inedita este ponderea romanilor care si-au cumparat locuinta pe credit. 96% din locuitorii Romaniei detin in proprietate locuintele in care stau, acesta fiind cel…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, miercuri, faptul ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat este o masura antisociala si va conduce la cresterea inegalitatilor, catalogand-o cea mai „discriminatorie decizie luata in Romania dupa 1989“.

- In timpul operatiunilor din Siria, armata rusa a testat aproape intreg echipamentul sau modern, implementand principiul „o tinta, o bomba”, a afirmat seful statului major al armatei Rusiei, Gen. Valery Gerasimov, in cadrul unei intruniri cu oficiali ai ministerului apararii.

- Sondajul mai arata ca cetațenii sunt in continuare divizați in privința vectorului geopolitic, nemulțumirea fața de guvernare este in continuare mare, iar președintele Igor Dodon se bucura de cea mai mare incredere a populației.Potrivit sondajului, PSRM ar acumula 50% din numarul respondenților…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis, recent, sa dea dreptate unei firme care dorea deducerea TVA in urma unei achizitii de servicii de la o firma inactiva. Costin Manta si Calin Stan, din cadrul departamentului de asistenta fiscala si juridica a EY Romania, vorbesc despre decizia CJUE…

- Dupa ce inițial, Consiliul Economic si Social, din care fac parte sindicatele, patronatele si societatea civila a dat aviz negativ modificarilor propuse de Guvern privind Codul Fiscal, acum pare ca se schimba situația. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania (UGIR) anunța ca sunt de acord cu…