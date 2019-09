Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt face precizari in legatura cu informatiile din spatiul public referitoare la anchetarea unor politisti din Caracal de parchetul din localitate in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si arata ca dosarul de abuz in serviciu privind modul de actiune a structurilor…

- Damian Steiner, cel care a arbitrat finala din acest an de la Wimbledon dintre Roger Federer și Novak Djokovic, a fost concediat de ATP dupa unele interviuri aparute in presa. ATP considerat ca Steiner a incalcat politica asociației, dupa ce au fost descoperite mai multe interviuri aparute in presa…

- Facebook a anuntat marti ca angajeaza o echipa de zece ziaristi cu experienta pentru a nu mai lasa selectia stirilor promovate exclusiv pe seama algoritmilor, semnaleaza AFP. Analistii consultati de agentie considera ca efortul nu va fi suficient pentru a revolutiona mass-media, conform Agerpres.Reteaua…

- Mihai Munteanu, ultimul caștigator Chefi la cuțite, a surprins cu decizia sa de a imparți premiul de 30.000 de Euro cu echipa sa, alaturi de care a luptat in finala ultimului sezon al celui mai iubit show culinar: „Premiul a fost al echipei, așa este firesc”, marturisește acesta.

- Parinții Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, din Caracal, despre care Gheorghe Dinca a spus ca a omorat-o și apoi a ars cadavrul, le-au spus, joi,anchetatorilor ca nu vor sa se contituie parte civila in dosar. La Poliția Caracal este și Dinca, alaturi de avocat,unde urmeaza percheziția informatica.Surse…

- O noua ședința a Curții Supreme de Justiție in dosarul lui David Davitean. Activistul Pavel Grigorciuc, liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, dar și alți cetațeni, au venit sa ceara justiție corecta.Potrivit lor, David Davitean a fost condamnat la 16 ani de inchisoare pentru ca a refuzat oamenilor…

- Bani judeteni nerambursabili pentru proiecte sportive, undeva la 2,5 milioane de lei, au fost aprobati dupa indelungi dispute verbale de alesii judeteni. Potrivit Legii 350 2005 privind finantarile nerambursabile din fonduri publice pentru activitati nonprofit de interes general, o comisie de analiza…

- Dosarul care vizeaza adopția micuței Sorina de la Baia de Arama, constituit in urma cererii procurorului general Bogdan Licu de a emite o ordonanța președințiala, astfel incat fetița de 8 ani sa nu poata parari Romania, va fi stramutat la Tribunalul Olt. Solicitarea a fost facuta de familia Sacarin,…