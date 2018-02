Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost atacat de caine intr-o statie de autobuz din Galati in luna septembrie 2016 si a avut nevoie de 65 de zile de ingrijiri medicale si de mai multe interventii chirurgicale. Chiar si asa, a ramas cu o infirmitate permanenta, suferind o amputatie la unul dintre degetele mainii drepte.…

- Lovitura dura incasata de fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate (ANI). Horia Georgescu a fost condamnat la 4 ani de puscarie in dosarul ANRP, hotarare care poate fi atacata cu apel. Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul ANRP, in care au fost judecati fostul sef al ANI…

- Horia Georgescu a fost condamnat la inchisoare. Fostul director al Agenției Naționale de Integritate a fost condamnat, miercuri, la patru ani de inchisoare de magistrații Curții de Apel București. Aceeași pedeapsa a fost pronunțata in cazul avocatei Ingrid Mocanu. Decizia instanței nu este definitiva,…

- Cunoscut pentru implicarea sa in salvarea copiilor sarmani de la analfabetism, preotul vasluian Parschiv Vasilica Mihai a demarat o noua campanie umanitara, prin care doreste sa vina in sprijinul a peste 2.000 de persoane sarmane din sate izolate din judetele Vaslui si Iasi.

- Draga Olteanu Matei a vorbit in urma cu ceva timp intr-o emisiune de televiziune despre cele mai mari provocari din viața ei de artista. Draga Olteanu Matei: „Eu ma duc spre uitare” Actrița care ne-a incantat cu o serie de roluri de neuitat a spus ca este timpul sa le lase loc și tinerilor, spunand…

- La insistenta procurorilor, un mercenar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce anterior, scapase doar cu o pedeapsa nonprivativa de liberatate, noteaza Noi.md. Amintim ca, in toamna anului trecut, Procuratura municipiul Chisinau de comun cu Serviciul de Informatii si Securitate au identificat si retinut…

- Presedintele filialei judetene a PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul…

- Umilinta autoritatilor in dosarul clanului Corduneanu continua. Dupa ce unul dintre lideri, Petronel, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Iasi, o alta informatie-bomba ii pune intr-o lumina proasta pe anchetatori. Marian Tiuga, cel care a fost condamnat la noua ani de inchisoare cu executare…

- Clanul interlop Corduneanu de la Iasi si-a creat o imagine de invincibilitate in fata legii dupa ce mai multi membri au fost achitati in instanta, chiar si pentru infractiuni foarte grave. Ultimul caz de acest gen s-a inregistrat acum doua zile, cand unul dintre frati a fost achitat desi fusese condamnat…

- Numarul doi in clanul Cordunenilor, Petronel Corduneanu, a fost achitat de judecatori dupa ce, in prima instanta, primise o sentinta de 14 ani de inchisoare, informeaza B1 TV.Citeste si: Scandal MONSTRU in lumea teatrului! Actori de RENUME acuza ca au fost INSELATI cu mii de euro: 'Nu poti…

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Sentinta definitiva perfecta pentru unul dintre membrii clanului Corduneanu, Petronel. Acesta a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel intr-un dosar de crima organizata, cu toate ca, in prima instanta, primise 14 ani de inchisoare cu executare . (VEZI SI: Lovitura pentru clanul Cordunenilor! Unul…

- Curtea de Apel Iasi a decis in urma cu scurt timp sa il achite pe interlopul Petronel Corduneanu pentru infractiunea de constituire a unui grup infractional organizat, in timp ce pentru doua infractiuni de santaj s-a constatat ca faptele s-au prescris. In prima instanta, Corduneanu primise 14 ani de…

- Din 2015, Jim Carrey traieste un adevarat cosmar. Atunci, iubita de care se despartise cu putin timp in urma, si-a luat viata cu o supradoza de medicamente, iar parintii acesteia l-au dat in judecata, acuzandu-l pe actor ca el i-ar fi facut rost de pastile.

- Primarul comunei Tuzla a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat initial de Tribunalul Constanta la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj, decizia instantei fiind definitiva. Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat…

- Primarul comunei Tuzla a fost achitat, joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce fusese condamnat initial de Tribunalul Constanta la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat…

- Simona Halep n-a semnat înca un contract cu un alt sponsor principal, dupa despartirea de Adidas. În aceste conditii, presa din Australia a notat ca staff-ul româncei a încercat o reconciliere chiar cu Adidas.

- Uioreanu in drum spre arestul IPJ, Bene in vacanta (Surse) Omul de afaceri Ioan Bene a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare cu executare in dosarul lui Horea Uioreanu, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, care a primit o sentinta de 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare…

- Tribunalul Constanta a amanat pentru data de 14 februarie dosarul "Pagubitii Vectraldquo; Instanta a mentinut masura preventiva a suspendarii procedurii de lichidare sau dizolvare a persoanei juridice, interzicerea operatiunilor patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial…

- Politistii ieseni au demarat, pe 15 ianuarie, o ancheta dupa ce o eleva in varsta de 16 ani a reclamat ca ar fi fost violata in scara unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun din municipiul Ia...

- La aproape opt luni de la comiterea oribilei crime, ucigasii lui Razvan Sirbu, un tanar din Iasi in varsta de 21 de ani, au fost condamnati la inchisoare. Charlie White, un tanar de 19 ani, va sta la inchisoare cel putin 16 ani pana cand va putea fi eliberat conditionat, in timp ce Alex Macdonald…

- Decizia de restructurare a executivului "trebuie luata in coalitie" Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor. O eventuala decizie de restructurare a executivului trebuie luata în coalitia aflata la guvernare, iar premierul Mihai Tudose poate gândi o reasezare a echipei pe care o conduce,…

- Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare, care in 30 decembrie, cand trebuia sa se prezinte la Politie in cadrul controlului judiciar, a anuntat ca a plecat in Madagascar, unde va cere azil politic, informeaza News.ro. Decizia…

- Celebrul traficant de droguri „El Chapo” a ajuns sa arate deplorabil, sustine avocatul sau. Acesta a slabit enorm si si-a pierdut mintile. De 2 ani, „El Chapo” sta izolat, intr-o camera in care exista doar o fereastra foarte mica.

- Yasuhiro Suzuki, un atlet japonez de la kaiac-canoe, a turnat un lichid dopant in sticla unui rival si ca pedeapsa va fi dat afara din competitii. El va rata si Jocurile Olimpice din 2020, iar oficialii federatiei nipone se gandesc chiar sa-l excluda pe viata, avand plangeri ca acesta a si furat…

- Consiliul Federal al FRAS a aprobat Calendarul Campionatului National de Viteza in Coasta Dunlop (CNVCD) pentru sezonul 2018, anunta Federatia Romana de Automobilism Sportiv printr-un comunicat. Campionatul va programa un total de 8 etape, la care se va adauga si un eveniment…

- Ionut Lupescu (49 de ani), omul perceput de componentii Generatiei de Aur drept inlocuitorul perfect pentru Razvan Burleanu la sefia FRF, a vorbit despre posibilitatea de a candida la functia de presedinte al Casei Fotbalului. Fostul dinamovist a mai lucrat in trecut la federatie, iar in prezent…

- Maria Vasii, avocata liderului PSD, Liviu Dragnea, a afirmat joi, la DNA, dupa ce a studiat dosarul Tel Drum, ca a vazut multe lucruri in contractie cu cele declarate public de anumite persoane. Ea a mentionat ca, in urma celor citite in dosar, ii va propune lui Liviu Dragnea cereri de extindere a urmaririi…

- Polițistul din Suceava taiat cu sabia de un interlop va fi internat la Targu Mureș. Acolo, Ciprian Sfichi va urma ședințe de kinetoterapie. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde se afla internat Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia de un interlop, la Radauti, au anuntat ca acesta…

- „In legatura cu condamnarea mea, pentru moment declar urmatoarele: M-a surprins decizia de astazi a judecatorului. Știu acuzațiile DNA și am demonstrat in instanța minciunile lor, ale denunțatorului, inclusiv mistificarile inregistrarile ambientale. Cu excepția declarațiilor denunțatorului (care are…

- Andone Ichim, fost primar al orasului Macin, Tulcea, a fost achitat. Decizia este definitiva si a fost luata de Curtea de Apel Constanta. In prima instanta, fostul edil a fost condamnat la doi ani de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pe o durata de trei ani.In rechizitoriul intocmit, procurorii…

- Petru – Traian Balan, fratele sau Decebal Biris, precum si amicii lor Marian – Traian Bivol si Eduard – Sebastian Dura s-au ales cu cate 12 ani de inchisoare. Acestia au fost trimisi in judecata dupa ce au altoit un taximetrist in spatele Casei de Cultura din Suceava.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, are o veste buna pentru gardienii din inchisori in ceea ce privește schema de personal. Astfel, dupa o intrevedere cu liderii de sindicat de la penitenciarele din Vaslui, Iași și Bacau (unde s-au discutat diferite probleme legate de sistemul penitenciar…

- La Spitalul “Prof. Dr. Nicolae Oblu” (Neurochirurgie) din Iasi domneste o stare de tensiune de cand a fost internat politistul lovit cu sabia in cap de un interlop. Medicii vorbesc doar in soapta de acest caz, de teama sa nu dea ochii cu vreun interlop, trimis de agresor, chiar daca acesta a fost retinut…

- Starea polițistului ranit marți în timpul unei misiuni în Radauți este în continuare critica, a declarat vineri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Spitalului de Neurochirurgie "Nicolae Oblu" din Iași,

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta au acordat, ieri, un nou termen de judecata, al patrulea, in dosarul denumit generic "Geotopldquo;, privind cadastrarea judetului Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 15 ianuarie 2018. Dosarul se afla pe rolul Tribunalului Constanta din noiembrie…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, sustine ca Sectia speciala pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori, care urmeaza sa fie infiintata in cadrul Parchetului General, este "total protejata de orice decizie a vreunui om politic".…

- Kayserispor, CS U Craiova și CFR Cluj sunt echipele care il doresc pe Alex Ionița II. Mihai Rotaru chiar a oferit 200.000 de euro, plus Simon Mazarache și Cristi Barbuț, fotbaliști care nu intra in planurile de viitor ale formației care acum se afla pe locul 3 in Liga 1. In schimb, Dani Coman a anunțat…

- Politistul de 35 de ani ranit grav la Radauti dupa ce a fost atacat cu sabia de un interlop a fost stabilizat si a fost transportat de la Suceava la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. Seful Politiei Romane a explicat in aceasta dimineata firul evenimentelor…

- Spatiul verde a fost reabilitat anul trecut. Atunci au fost plantatiu 140 de arbori, 700 de bucati garduri vii, 170 de arbusti, 30 metri de borduri buxus, 300 de trandafiri, 1.200 mp de gazon si flori pe o suprafata de 440 mp. Tot astazi, la Bucuresti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Erorile judiciare ar urma sa fie platite de romani. Comisia Speciala din Parlament a decis ca statul ar trebuie sa plateasca pentru greselile procurorilor sau ale judecatorilor. Este vorba despre un amendament care a trecut de comisie.

- Sedinta de miercuri a Tribunalului Penal International de la Haga pentru crime de razboi in fosta Iugoslavie (TPI) a fost suspendata dupa ce unul din cei sase acuzati, Slobodan Praljak, a baut dintr-o...

- Ajunsa pe locul 7 in campionat, la un pas de a rata prezenta in play-off, si cu un patron, Ionut Negoita, aflat pe picior de plecare, Dinamo a jucat, sambata seara, o partida de totul sau nimic.

- Deputatul USR Stelian Ion scrie pe Facebook faptul ca o modificare adoptata de majoritatea PSD-ALDE-UDMR la legile justitiei in comisia speciala parlamentara inca o decizie a Curtii Constitutionale din 2005, prin abrogarea prevederii care ii permitea presedintelui Romaniei sa refuza, o singura data…

- Continua sirul achitarilor in dosare considerate extrem de grele. Medicul Mohamad Yassin a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, in dosarul in care a fost acuzat de DNA ca i-a cerut 2 milioane de euro lui Omar Hayssam pentru a-l ajuta pe sirian…

- Fostul primar din Ploiești, Iulian Badescu, a fost condamnat, marți, la trei ani de inchisoare cu suspendare. Sentința este definitiva. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis, in dosarul de corupție in care fostul edil prahovean a fost judecat, și o perioada de incercare…