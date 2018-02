Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters, arata Mediafax.Potrivit…

- Uniunea Europeana a avertizat Londra ca cetatenilor statelor membre ar trebui sa li se garanteze drepturi depline de rezidenta in Marea Britanie in cei doi ani ai perioadei de tranzitie post-Brexit. Theresa May a indicat insa ca cetatenii europeni care vor sosi in Marea Britanie dupa martie viitor vor…

- Potrivit cerintelor Blocului comunitar, cele trei milioane de cetateni europeni din Marea Britanie ar trebui sa ramana eligibili pentru aceleasi drepturi, pana la sfarsitul perioadei de tranzitie. Insa Theresa May a sugerat ca europenii care vor veni dupa luna martie a anului viitor vor fi tratati…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat, joi, ca europenii care vor veni in Marea Britanie dupa Brexit ar putea sa-si piarda unele drepturi, indicand un dezacord cu Uniunea Europeana in legatura cu statutul cetatenilor in perioada de tranzitie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Potrivit unor surse citate de presa britanica, zeci de parlamentari din cadrul Partidului Conservator vor incerca sa o inlature pe Theresa May din functiile de lider al formatiunii politice si de prim-ministru in cazul unui esec electoral in alegerile locale din luna mai. Procedura pentru…

- Imaginea Marii Britanii luptand singura impotriva unei Germanii dominante a sustinut viziunile eurosceptice din Regatul Unit, dar nu rezolva cu nimic problemele contemporane ale tarii, a declarat ambasadorul Germaniei la Londra pentru The Guardian, scrie news.ro.Peter Ammon a descris decizia…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Un acord special între Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum îsi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru BBC, care a difuzat sâmbata fragmente, relateaza AFP. Întrebat…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- Tensiunile între Londra si Bruxelles iau din nou amploare dupa ce, vineri, cele doua parti la un acord privind avansarea negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie nu va plati factura de 45 de miliarde de euro în absenta unui acord comercial cu UE, a anuntat ministrul britanic…

- Acordul anuntat vineri cu privire la Brexit ii permite Marii Britanii sa "treaca la urmatoarea etapa de umilire", a apreciat Nigel Farage, fost lider al formatiunii eurosceptice britanice UKIP (Partidul Independentei), transmite dpa, conform agerpres.ro. "Un acord la Bruxelles este o veste…

- S-a ajuns la un acord intre Uniunea Europeana și Marea Britanie pe dosarul Brexit. Anunțul a fost facut vineri de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și de premierul Theresa May intr-o conferința de presa comuna.

- Premierul britanic Theresa May a discutat miercuri cu lidera Partidului Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), Arlene Foster, in urma esecului ajungerii la un acord cu privire la frontiera irlandeza post-Brexit, insistand ca aceasta chestiune trebuie sa astepte pana la inceperea negocierilor…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters. 'Din…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Intr-o conferința de presa comuna, cei doi oficiali s-au declarat increzatori in legatura cu un final 'pozitiv' al primei etape a negocierilor privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, chiar daca luni nu s-a putut ajunge la un acord, așa cum se spera. Raman diferențe de opinie asupra…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ajuns la un compromis in privinta granitei irlandeza post-Brexit, depasind unul dintre obstacolele majore pentru lansarea negocierilor comerciale intre cele doua parti, potrivit unui document de lucru citat luni de televiziunea publica irlandeza RTE, relateaza…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Migrația neta in Marea Britanie a scazut drastic in primele 12 luni de dupa referendumul de anul trecut cu privire la Brexit, iar peste trei sferturi din aceasta scadere a rezultat din creșterea numarului de cetațeni ai Uniunii Europene care au plecat din Regatul Unit și diminuarea sosirilor, releva…

- Marea Britanie nu va oferi o soluție pentru problema frontierei irlandeze dupa Brexit pana cand Uniunea Europeana nu va veni cu o soluție in ceea ce privește relația comerciala dintre cele doua parți, a declarat ministrul britanic pentru comerț extern, Liam Fox, scrie Euractiv. Fox a declarat, pentru…

- Legea Retragerii din UE, care se confrunta cu o puternica opoziție in forul legislativ, vizeaza ruperea legaturilor politice, financiare și legale cu blocul comunitar, precum și transpunerea mai multor legi și norme europene in legislația britanica, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniune, prevazuta…

- "Reiterez poziția prim-ministrului, exprimata de multe ori, conform careia Regatul Unit iși va onora angajamentele asumate in perioada apartenenței noastre la UE", a declarat presei purtatorul de cuvant. "Niciun stat membru al UE nu va trebui sa plateasca mai mult și nu va primi mai puțin…

- Marea Britanie isi va inainta propunerile pentru rezolvarea obligatiilor sale financiare fata de Uniunea Europeana pana la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finante Philip Hammond, potrivit Reuters. Liderii UE i-au transmis vineri premierului britanic Theresa…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, ii va cere premierului britanic Theresa May, in cadrul intrevederii de vineri, sa concretizeze oferta de Brexit pana la summitul din luna decembrie, pentru a putea negocia viitoarele relatii comerciale, potrivit unei surse UE citate de agentia Reuters.…

- Marea Britanie a stabilit oficial data si ora la care va parasi oficial Uniunea Europeana, printr-un amendament la legea Brexit care urmeaza a fi dezbatuta saptamana viitoare. Divortul de UE va avea loc la ora 23.00 pe data de 29 martie 2019, iar premierul Theresa May a avertizat ca nu va accepta nicio…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii și ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea condițiilor ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa. Marea Britanie,…

- Procedura de Brexit are "probleme majore" nerezolvate privind drepturile cetatenilor. Declaratia are loc in ajunul urmatoarei runde pentru negocierile privind Brexit, dintre Londra si Bruxelles.Verhofstadt a transmis ca ”asigurarile Londrei in privinta statului cetatenilor UE ce traiesc…