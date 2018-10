Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de Phenian si Seul au convenit luni sa elimine armamentul si posturile de paza din zona Panmunjom, localitate aflata la frontiera intre cele doua Corei, si unde in trecut s-au desfasurat o serie de interactiuni diplomatice, dar si incidente armate, informeaza site-ul postului BBC News

- Coreea de Sud si Coreea de Nord vor desfasura luni, 15 octombrie, convorbiri la nivel inalt in localitatea de frontiera Panmunjom, pentru a discuta modalitatile de punere in aplicare a acordului convenit la summitul desfasurat la 19 septembrie, la Phenian, a comunicat vineri

- Peninsula trece de la inceputul anului printr-o perioada de detensionare a relatiilor, cu trei intalniri intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, ultima chiar in septembrie la Phenian.Cele doua tari, care sunt, tehnic, in razboi din cauza absentei…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va lua marti un zbor direct catre Phenian, cu ocazia celui de-al treilea sau summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, insa cetatenilor obisnuiti ai celor doua tari vizitarea celeilalte tari le este interzisa, relateaza AFP preluata de news.ro.De o parte…

- Seulul a avertizat luni ca anularea brusca a vizitei secretarului de Stat american Mike Pompeo in Coreea de Nord va avea "impact" asupra unui birou de legatura intre cele doua Corei, care este planificat sa se deschida luna aceasta, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Cei 89 de sud-coreeni si insotitorii lor au plecat devreme din orasul port Sokcho (nord-est) intr-un convoi de 14 autocare, sub escorta politiei, transmite AFP. Reporteri ai agentiei France Presse aflati la granita i-au vazut trecand in partea de nord a Zonei Demilitarizate care imparte peninsula…

- Cele doua Corei s-au pus de acord luni sa organizeze un summit intre liderii celor doua state la Phenian pana la sfarsitul lunii septembrie, conform unei intelegeri la care s-a ajuns in timpul intalnirii la nivel inalt desfasurata in localitatea Panmunjom, in zona de

