Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii din Arabia Saudita nu vor mai putea sa divorteze fara sa-si anunte sotiile. Incepand cu data de 6 ianuarie 2019, tribunalele vor fi obligate sa informeze femeile prin SMS atunci cand despartirea de partenerul de viata va fi oficializata scrie digi24.ro.Femeile saudite vor sti care…

- Guvernul irakian a anunțat ca sarbatoarea Craciunului va deveni o sarbatoare oficiala in Irak. „Guvernul irakian anunța ca ziua Craciunului va deveni o sarbatoare naționala pe tot teritoriul...

- Vești bune pentru Elena Udrea, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Aceasta va fi eliberata din inchisoare, dupa ce judecatorii au decis suspendarea pedeapsei de șase ani de inchisore in dosarul Gala Bute.

- Conducerea largita a PSD se va reuni, miercuri, la Parlament, de la ora 17.00, intr-o ședința de Comitet Executiv Național, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din partid.Pana la ora transmiterii acestei știri, liderii PSD nu au primit o ordine de zi. Citește și: Pasiune noua pentru…

- Conducatorii Bisericii Catolice vor trimite Vaticanului traducerea italiana a celei de-a treia editii a „Roman Missal”, in care versetul „si nu ne duce pre noi in ispita” din rugaciunea „Tatal nostru” va fi inlocuit cu „nu ne lasa sa cadem in ispita”. Actuala versiunea a rugaciunii este folosita din…

- Sistemul VAR va fi introdus din urmatorul sezon de Premier League. Toate cluburile au fost de acord cu aceasta decizia. Reticența șefilor fotbalului englez la introducerea VAR s-a dovedit o carte necaștigatoare. Numeroaselor erori din actualul sezon și feed-back-ul pozitiv primit din celelalte campionate…

- Curtea Constituționala a Romaniei anunța o decizie fara precedent! Conform concluziilor la care au ajuns judecatorii CCR, toate persoanele condamnate definitiv, in domeniul penal, pentru infracțiuni dezincriminate ori declarate neconstituționale vor putea solicita, in instanța, prin cereri de constatare…

- Parlamentul tunisian a votat marti seara o lege care criminalizeaza adresarile rasiste, incitarea la ura si discriminarile, un progres calificat drept „istoric“ de asociatiile pentru apararea drepturilor minoritatilor, informeaza AFP.