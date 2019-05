Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana saluta adoptarea finala de catre Consiliul UE a noilor norme privind articolele din plastic de unica folosinta, care vizeaza reducerea deseurilor marine din plastic, se arata intr un comunicat al Executivului comunitar.Noile norme vor introduce o interdictie privind anumite articole…

- Consiliul UE a adoptat astazi un sir de masuri propuse de Comisia Europeana menite sa reduca deseurile marine provenite de la cele zece articole din plastic de unica folosința care se gasesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum și echipamentele de pescuit abandonate și

- Consiliul Uniunii Europene a adoptat marți masurile ambițioase propuse de Comisie menite sa reduca deșeurile marine provenite de la cele zece articole din plastic de unica folosința care se gasesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum și echipamentele de ...

- Mai multe alimente vor disparea de pe piața in 2021, ca urmare a unui regulament adoptat recent de Comisia Europeana. Popcornul pentru microunde, margarina, mezelurile și produsele de patiserie sunt doar cateva dintre exemple.

- Potrivit unui regulament adoptat recent de Comisia Europeana, toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate sa limiteze acizii trans din alimente – cele mai nocive grasimi, responsabile de zeci de mii de decese anual.

- Eurodeputatii au aprobat, cu 560 de voturi pentru, 35 impotriva si 28 de abtineri, interzicerea din 2021 a produselor din plastic de unica folosinta precum farfurii, tacamuri sau paie, potrivit agerpres.ro.Citește și: Aceasta este lista ALDE pentru alegerile europarlamentare! Cine sunt candidații…

- Sistemul preturilor angro reglementate nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE, informeaza Comisia Europeana (CE) intr-un comunicat. Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru…

- Executivul comunitar a anuntat ca va modifica respectiva metoda in urma unei sentinte a CJUE, instanta care i-a cerut sa revizuiasca modul in care masoara ponderea institutionala a unui stat membru in cadrul UE, pondere ce este unul dintre factorii luati in calcul la stabilirea amenzii. Atunci cand…