- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament ale Rusiei pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin ziarului Kommersant, scrie agenția chineza Xinhua, preluata de Agerpres. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv „robotica, sisteme de spionaj,…

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin considera ca comunitatea internaționala nu va ridica niciodata sancțiunile impuse Rusiei. Declarația a fost facuta de oficialul rus in cadrul unui interviu pentru publicatia Kommersant. Raspunzand la intrebarea pentru cat timp au fost impuse masurile restrictive impotriva…

- Subunitati ale corpului puscasilor marini americani s-au pregatit in Norvegia pntru un ipotetic conflict militar cu Rusia si Coreea de Nord in conditii meteorologice asemanatoare iernii din cele doua tari, scrie Defense News.

- Rogozin a afirmat ca noul program de inarmare a tinut cont de experienta dobandita de militarii rusi in conditii de lupta, in Siria. Eficienta complexelor si sistemelor noi a fost evaluata in conditii extreme pentru peste 200 de tipuri de arme. Rusia a observat si acumularea de potential militar a NATO,…

- "Administratia Obama a facut greselii strategice de neiertat dupa invazia Ucrainiei de Est, când a promis ca nu va permite acest lucru, dar nu a actionat în nici un fel. Rusia si-a consolidat, astfel, rolul de jucator cu greutate în regiune si asta i-a permis sa îsi extinda…

- 'Ajutand poporul nostru frate sirian, noi am testat peste 200 de noi tipuri de arme', a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus). 'Aceasta a aratat lumii intregi eficienta…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, astazi, Statele Unite sa „nu se joace cu focul” in Siria si sa isi planifice actiunile in conformitate cu interesele cetatenilor sirieni, noteaza Tass.

- Selecționerul Romaniei a anunțat ca pleaca de la Gyor dupa 6 ani petrecuți in Ungaria. El a semnat deja cu campioana Rusiei. Ambros Martin i-a anunțat saptamana trecuta pe conducatorii Gyorului ca nu-și va mai reinnoi angajamentul cu campioana Europei. Ibericul venit la Gyor in 2012, și-a prelungit…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, Statele Unite sa "nu se joace cu focul" in Siria si sa isi planifice actiunile in conformitate cu interesele pe termen lung ale cetatenilor sirieni, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Radio Liberty a obținut inregistrarea audio cu o scurta relatare despre lupta de trei ore care a avut loc pe 7 februarie in Siria, langa orașul Deir ez Zor. Persoana care a facut inregistrarea pretinde ca a participat la aceasta lupta. Ea a fost de acord sa povesteasca Radio Liberty in detaliu despre…

- Ministrul apararii american, James Mattis, a facut apel la Turcia sa ramana concentrata pe lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Siria, a indicat Pentagonul joi intr-un comunicat, citat de agentia Reuters. Relatiile dintre SUA si Turcia, aliati in cadrul NATO, au devenit tensionate din…

- Razboiul civil din Siria, care a inceput in 2011, a castigat o dimensiune internationala, context in care a venit o declaratie-surpriza din partea Chinei. Ambasadorul Chinei in Siria, Qi Qianjin, a acordat o declaratie agentiei Xinhua in care a aratat ca "A venit vremea sa ne concentram eforturile pe…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Bateriile anti-aeriene siriene au doborat astazi un avion de lupta israelian, informeaza HotNews.ro. Incidentul vine dupa ce Israelul a interceptat o drona iraniana lansata din Siria și a lovit o ținta iraniana. Dupa doborarea avionului sau, armata israeliana a declanșat ...

- Armata israeliana a anunțat lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața. Totodata, un avion de lupta F16, provenit din Israel, a fost doborat de o drona iraniana. Intr-un comunicat citat de AFP, aviatia israeliana a anunțat calovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare…

- Atacurile aeriene si chimice impotriva civililor din Siria "trebuie sa inceteze imediat", a declarat joi Departamentul de Stat al SUA, acuzand regimul condus de Bashar Al-Assad, dar si aliatul rus al acestuia, transmite AFP. "Statele Unite sunt extrem de preocupate de escaladarea violentei…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Luna trecuta, Turcia a lansat campania aeriana și terestra "Ramura de maslin" impotriva milițiilor kurde YPG, in regiunea nordica Afrin. Acest lucru a determinat Iranul sa solicite președintelui turc Erdogan sa opreasca ofensiva sa militara devastatoare, care s-a soldat cu mai multe victime in ultimele…

- Decizie strigatoare la cer a Tribunalului Arad. Judecatoarea spagara care a retrocedat un sat intreg a scapat de puscarie. Este vorba despre fosta judecatoare de la Ineu, Florita Bolos, care a fost eliberata la doar 3 luni dupa ce a fost condamnata definitiv la 7 ani de inchisoare de catre Inalta…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson si ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au discutat, miercuri, la telefon, despre situatiiile din Siria, Coreea de Nord si Ucraina, a anuntat Heather Nauert, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat. “In ceea ce priveste Siria, cei doi au discutat…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Baza rusa de la Khemeymim, din Siria, a fost supusa unui bombardament masiv pe 31 decembrie, afirma publicatia rusa Kommersant. Ziarul califica incidentul ca fiind unul dintre cele mai grave pentru Forțele Aeriene ale Rusiei desfasurate in Siria: atacul cu mortiere a dus la distrugerea a șapte avioane…

- In ultima zi a anului trecut, baza aeriana Hmeimim din Siria, folosita de fortele militare dislocate de Kremlin in aceasta tara, a fost tinta unui atac cu aruncatoare de grenade, rusii pierzand cel putin sapte avioane,...

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri acordul cu Siria ce prevede ca portul Tartus de la Marea Mediterana va fi baza navala a Rusiei in urmatorii 49 de ani, informeaza agentia EFE. 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Presedintele Vladimir Putin a elogiat joi rolul 'crucial' al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic a pierdut aproape in totalitate teritoriul pe care il cucerise, transmite AFP. 'Rusia a furnizat o contributie cruciala la infrangerea fortelor…

- Rusia va livra Turciei patru sisteme de rachete sol-aer S-400 in cadrul unui contract in valoare de 2,5 miliarde de dolari, aflat aproape de finalizare, a declarat directorul executiv al Rosteh, corporatia de stat rusa in domeniul armamentului, Serghei Cemezov, pentru cotidianul Kommersant de miercuri,…

- Oleg Vasnetsov va deveni noul ambasador al Rusiei in Moldova, anunța Kommersant cu refere la surse din Moscova și Chișinau. Vasnetsov urmeaza sa-ș inlocuiasca pe actualul ambasador, Farit Mukhametshin, la inceputul anului viitor. „Rotația personalului, deși este planificata, se va intimpla in contextul…

- Circa 4.500 de cetateni rusi au plecat in strainatate pentru a lupta 'alaturi de teroristi', a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care se teme de reintoarcerea acestora in tara in conditiile in care gruparea jihadista Statul Islamic (SI) a pierdut aproape in totalitate…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir a lansat, astazi, în cadrul unei conferințe de presa, Inițiativa Civica ”România 3.0”, despre care precizeaza ca nu are scop politic, ci are drept scop lupta împotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. ”Nu este…

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa ingerinta rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american menita sa-l discrediteze pe Donald...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din Siria. Putin a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului Apararii de la Moscova sa inceapa operatiunea de retragere a trupelor ruse aflate in Siria, dupa ce interventia Moscovei a permis regimului Assad sa obtina victorii importante impotriva extremistilor si opozitiei moderate, informeaza agentia Tass.

- Fostul președinte georgian Mihail Saakașvili a intrat in greva foamei pentru a protesta fața de arestarea sa de catre autoritațile ucrainene care il acuza ca ar fi pus la cale o lovitura de stat cu sprijinul Rusiei, au anunțat sambata avocatul și susținatorii sai, relateaza AFP și Xinhua, citate de…

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat miercuri ca suspendarea decisa de Comitetul Olimpic International este "motivata politic", subliniind insa ca tara sa nu va boicota Jocurile Olimpice de iarna 2018, scrie AFP.

- Statele Unite vor mentine o prezenta militara in Siria "atat timp cat este necesar", a indicat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Eric Pahon. "Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor…