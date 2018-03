Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva ceha Petra Kvitova, locul 9 WTA si cap de serie numarul 9, a fost invinsa, duminica, de americanca de 16 ani Amanda Anisimova, locul 149 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul al treilea al turneului de la Indian Wells, anunta News.ro.

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata Oana Marica zisa Bunesa de la Urlați a fost stalcita in bataie de fostul fotbalist Marius Niculae, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica,…

- Turneul feminin de la Indian Wells a adus in aceasta seara o noua mare surpriza. Petra Kvitova (9 WTA), una dintre cele mai bune jucatoare din 2018, cu doua titluri, a fost eliminata in turul III de puștoaica de 16 ani Amanda Anisimova (149 WTA). Anisimova s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-4, la…

- Cozmin Gușa a raspuns acuzațiilor aduse de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu cu privire la preluarea „ilegala” a postului de televiziune Realitatea TV. Acționarul actual al canalului TV a declarat ca SOV a prezentat doar „jumatați de adevar” și lucrurile sunt mult mai complicate. De fapt, Vantu nu…

- Americanca, fosta ocupanta a locului 1 mondial, bate spre 38 de ani, insa ramane o forta in circuitul WTA. Anul trecut, a jucat doua finale de Grand Slam, iar acum e in turul III de la Indian Wells.

- Jucatoarea de tenis Maria Sarapova a pus capat colaborarii cu olandezul Sven Groeneveld, antrenorul rusoaicei inca din 2014, anuntul fiind facut vineri, la doua zile dupa eliminarea din primul tur al turneului de la Indian Wells. "Dupa 4 ani de munca in comun, marcati de succese si infrangeri, as dori…

- Maria Sarapova nu a mai rabdat dupa ce a pierdut al treilea meci la rand in circuitul WTA: si-a concediat antrenorul pe care l-a avut alaturi incepand cu sezonul 2014 si care a ajutat-o sa...

- Maria Sarapova nu a mai rabdat dupa ce a pierdut al treilea meci la rand in circuitul WTA: si-a concediat antrenorul pe care l-a avut alaturi incepand cu sezonul 2014 si care a ajutat-o sa castige finala care i-a frant inima Simonei Halep, la Roland Garros 2014, scrie mediafax.ro. Victoria…

- Eliminarea din turul I de la Indian Wells și forma slaba pe care o are de la revenire, au impins-o pe Maria Sharpova sa ia o decizie radicala. Rusoaica de 30 de ani, locul 41 WTA, a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul sau, Sven Groeneveld, 52 de ani. Masha și Groeneveld au inceput colaborarea…

- Continua suprizele de pe tabloul feminin in meciurile din turul II de la Indian Wells. Garbine Muguruza, locul 3 WTA, a fost eliminata in trei seturi de americanca Sachia Vickery, locul 100 WTA, scor 6-2, 5-7, 1-6, dupa un meci de doua ore și 13 minute. Muguruza, una dintre marile favorite ale turneului,…

- Irina Begu, locul 36 WTA, a fost eliminata in turul II la Indian Wells, dupa ce a pierdut in fața cehoaicei Karolina Pliskova, locul 5 WTA, scor 6-7 (4), 1-6, dupa un meci de o ora și 30 de minute. Irina a inceput perfect meciul, conducand cu 5-1, dupa doua break-uri. Totuși, jucatoarea noastra nu a…

- Fosta numarul unu mondial, Maria Șarapova, a fost eliminata din primul tur al turneului Indian Wells. Rusoaica a fost invinsa in doua seturi de tenismena japoneza Naomi Osaka, scor 6-4, 6-4. Partida dintre cele doua a durat o ora și 37 de minute.

- INDIAN WELLS 2018. Maria Sarapova, fost numar 1 mondial si dubla castigatoare la Indian Wells, a pierdut cu 6-4, 6-4, spre stupoarea generala, rusoaica fiind una dintre atractiile competitiei. "As fi vrut sa fac mai multe aici, nu doar pentru ca am castigat de doua ori trofeul", a spus dezamagita…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4,...

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova, fosta numarul unu mondial, a fost eliminata din primul tur al turneului WTA de la Indian Wells (California), fiind invinsa in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de japoneza Naomi Osaka, intr-o partida disputata miercuri. Aceasta este a doua competitie…

- La un an de cand s-a aflat ca Denisa Raducu suferea de o boala cumplita, familia artistei a luat o decizie cat se poate de dura. Mai exact, acum, la mai bine d eșase luni de la moartea cantareței, moștenitorii averii Denisei au hotarat sa faca ceva cu apartamentul in care Denisa și-a dat ultima suflare.

- Organizatorii de la Indian Wells (7-18 martie) au promis un super bonus de 1 milion de dolari pentru jucatorul sau jucatoarea care va triumfa atât la simplu, cât si la dublu, iar Simona Halep nu rateaza ocazia si va ataca ambele probe ale turneului Premier Mandatory.

- Starurile de la Hollywood au decis sa poarte insigne impotriva violențelor cu arme de foc la ceremonia Premiilor Oscar 2018, informeaza Hollywood Reporter. Insignele le vor fi oferite starurilor de la Hollywood de catre organizația Everytown for Gun Safety, finanțata de miliardarul american Michael…

- Dan Petrescu, antrenor al liderului CFR Cluj, e nemulțumit de faptul ca LPF a amanat prima etapa de play-off/out. De asemenea, tehnicianul face glume la adresa roș-albaștrilor dupa infrangerea cu Hermannstadt, 0-3. "Normal era ca etapa sa fie programata. E o decizie incredibila. Venea arbitrul, vedea…

- Decizie istorica luata de IFAB, organismul care se ocupa de stabilirea regulilor jocului de fotbal. Arbitrajul video va fi folosit la Campionatul Mondial din Rusia.Acest sistem a fost utilizat anul trecut la Campionatul Mondial al Cluburilor.

- Anca Mihailescu este una dintre concurentele care a parasit competiția „Exatlon” de curand, iar acest lucru s-a facut cu mici scantei. Proaspat intoarsa din Republica Dominicana, fosta participanta a fost așteptata la aeroport de fratele ei și o echipa de jurnaliști. In cadrul interviului, bruneta „a…

- Exatlon. Anca a fost ultima concurenta eliminata din competiția care se desfașoara in Republica Dominicana. Ea s-a intors acasa și a fost așteptata la aeroport de fratele ei, dar și de mai mulți prieteni. Anca Mihailescu a fost eliminata in ediția de marți, 27 februarie, fiind nominalizata de echipa.…

- Anca a parasit competiția Exatlon și urmeaza sa se intoarca din Republica Dominicana. Aceasta a fost eliminata in urma voturilor telespectatorilor, la nominalizarea echipei. Ioana Mihailescu, mama Ancai, spune ca se bucura ca fiica ei se intoarce acasa și ca se aștepta ca ea sa fie eliminata. „Ma așteptam…

- Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea de acordare a personalitații juridice a celor de la Academia Rapid 2017, ceea ce inseamna ca gruparea din Liga 4 nu poate promova. Giuleștenii au cinci zile la dispoziție pentru apel, decizia nefiind una definitiva. "Respinge cererea ca neintemeiata.…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Inceputul de saptamana a adus o vreme capricioasa , temperaturile fiind foarte scazute si, mai mult, nici in zilele viitoare lucrurile nu se vor schimba cumult, cel putin acesta fiind anuntul venit din partea medicilor. Am stat de vorba pe aceasta tema cu Dumitru Tudosoiu, acesta anuntand ca o decizie…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, referindu-se la raportul prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privitor la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, daca ce scrie in documentul respectiv este adevarat, atunci e ingrijorator si trebuie luata o decizie. "Nu conteaza daca…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Ca raspuns la cererile repetate pentru o dieta mai sanatoasa, McDonald's a eliminat cheeseburgerul din meniurile Happy Meal, adresate in principal celor mici, scriu cei de la Bloomberg. Toate meniurile de tip Happy Meal comercializate in Statele Unite incepand cu luna iunie vor avea maximum 600 de…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Sportivii nord-coreeni care participa la Jocurile Olimpice de iarna, editia 2018, au hotarât, vineri, sa refuze smarthpone-urile oferite de organizatori, pe care ar fi trebuit oricum sa le returneze la finalul competitiei de la

- Foarte probabil, Simona Halep va semna zilele viitoare un contract de sponsorizare cu Nike. În portofoliul acestui brand se înscrie si Maria Sarapova, dar rusoaicei îi expira acordul în acest an.

- Luminita Anghel a tratat-o ca pe o printesa pe micuta Mariuca, fetita pe care o luase, in 2009, dintr-un centru de plasament. Din pacate, traiul imbelsugat avea sa se sfarseasca, pentru bietul copil, in 2014, atunci cand mama biologica a micuței, dupa un scandal uriaș, a smuls-o din brațele iubitoare…

- Premierul Viorica Dancila a preferat sa se mute in biroul folosit in trecut de Adrian Nastase, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ea renuntand la spatiul folosit pana de curand de predecesorul sau Mihai Tudose, informeaza Mediafax.Prima decizie a Vioricai Dancila luata ca prim-ministru a fost…

- Președintele Poloniei, Andrej Duda, a semnat actul normativ care va forța aproape toate magazinele, cu excepția celor de proximitate, sa își închida porțile în zilele de duminica, o masura susținuta de puternica biserica catolica.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Mercedes considera ca trecerea rapida la mașinile electrice este o decizie luata in graba, iar urmatorii ani ar trebui folosiți ca perioada de pregatire pentru o tranziție globala la mașinile alimentate cu hidrogen.

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, prin intermediul unui comunicat, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, cauza invocata fiind "probleme de sanatate"."Astazi, 23 ianuarie 2018, mi-am depus demisia din functia de deputat…

- Schimbare radicala de situatie in dosarul "Dan Condrea". La aproape doi ani de la tragica moarte a patronului de la Hexi Pharma au ramas multe semne de intrebare si multe milioane de euro pe care se bat fostele sotii.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul declansat de atacul…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului în unitatile de învatamânt, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, în timpul cursurilor.

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a mai luat doua decizii in ultima zi lucratoare din 2017. Șeful statului a semnat vineri, 29 decembrie a.c., doua decrete de eliberare din funcție a unor judecatori:- Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Judecatoria Calarași a doamnei…

- Israelul va da numele presedintelui american Donald Trump statiei de tren ce va fi construita in apropierea Zidului Plangerii, situat in Orasul Vechi din Ierusalimul de Est anexat, indica Ministerul Transporturilor intr-un comunicat, transmite AFP.Ministrul Israel Katz a decis marti sa adopte…

- O rusoaica a fost luata de vant, in timp ce se afla pe balconul apartamentului situat la etajul al patrulea al unui bloc din regiunea Sahalin, din extremul Orient, potrivit DPA. Femeia de 70 de ani iesise pe balcon ca ...

- Britanicul Chris Froome, cel mai important ciclist al momentului, a angajat un avocat celebru in sportul mondial pentru a se apara in cazul acuzatiilor de dopaj care i s-au adus la inceputul lunii. Mike Morgan il va reprezenta pe castigatorul din 2017 al Turului Frantei si al Turului Spaniei. …

- Federal Communications Commission (FCC) a votat pe 14 decembrie pentru a elimina regulile care asigurau neutralitatea internetului in SUA. Acesta este un principiu conform caruia toti utilizatorii de internet trebuie tratati in mod egal de catre furnizorii de servicii de telecomunicatii.

- Comisia Federala americana a Comunicatiilor (FCC) a pus capat joi, prin vot, garantiei unui tratament egal al fluxurilor de date ale operatorilor, relateaza Le Monde.Lucrul de care se temeau aparatorii neutralitatii Internetului s-a intamplat joi, cand FCC a pus capat - in Statele Unite -…

- Ronaldinho ar vrea sa candideze pentru Senat pe listele unui partid de extrema dreapta, la alegerile care vor avea loc in Brazilia in octombrie 2018, a anuntat joi presa din aceasta tara, citata de EFE! Potrivit ziarului O Globo, Ronaldinho va candida la Senat pe listele partidului Patriota, o formatiune…

- Comitetul Olimpic Rus a confirmat, marți, participarea sub stindard olimpic a sportivilor sai la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 de la PyeongChang, la o saptamâna dupa suspendarea țarii de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO), informeaza AFP.