Stiri pe aceeasi tema

- Decizie incendiara a DNA. Direcția renunța la cererile de sesizare a CCR in dosarul lui Liviu Dragnea.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar' DNA a decis, in luna aprilie sa sesizeze CCR privind completurile…

- Un batran de 78 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca in urma cu aproape doi ani a violat o fetita care avea la vremea respectiva 10 ani. Dosarul scoate la iveala traumele suferite de fetita, care a ascuns timp de aproape doi ani abuzul la care a fost supusa. Dupa doi ani de cosmaruri, timp…

- Dosarul în care Elena Udrea contesta condamnarea în dosarul Gala Bute este suspendat, dupa ce ÎCCJ a decis, luni, sa transmita 3 întrebari CJUE privind respectarea unei decizii CCR când sunt afectate interese financiare

- Instanța suprema a decis luni sa acorde un nou termen de judecata in dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat pentru angajarile fictive de la Protecția Copilului Teleorman, doua angajate prestand de fapt activitate de secretariat l...

- Instanța suprema urmeaza sa anunțe astazi decizia definitiva in cazul fostului secretar de stat in ministrul Transporturilor, Valentin Preda, și al fostului ofițer DNA, Dan Manolachi, dosarul avand legatura cu Tel Drum, potrivit informațiilor aparute in spațiul public. Pana acum, pronunțarea a fost…

- Curtea de Apel București a decis ca DNA avea competența de a efectua ancheta in dosarul in care fostul ministru Gabriel Oprea este acuzat de omor din culpa privind decesul lui Bogdan Gigina. Tribunalul Bucuresti a decis ca structura de parchet nu era competenta sa faca ancheta, dispunand retrimiterea…

- Instanța suprema a amanat, marți, din nou, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese, urmand ca aceasta sa fie anunțata pe 3 aprilie.La termenul din ianuarie, procurorii…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, o decizia definitiva in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Pe 4 martie, DNA a cerut magistratilor Instantei supreme condamnarea lui…