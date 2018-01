Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Catargiu, seful Serviciului Managementul Calitatii din cadrul companiei Oil Terminal SA, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna mai 2017, un apartament de 58 mp, situat in Constanta.In garaj, acesta are trei automobile: Rover 75, fabricat in anul 2000, VW Vento, fabricat in anul…

- Georgeta Androne si a depus declaratia de avere si pe cea de interese la numirea in functia de sef Serviciu Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta in cadrul SC Oil Terminal SA Constanta pe 9 august 2017. In declaratia de avere, la rubrica "bunuri imobile terenurildquo;, sunt mentionate trei terenuri…

- Elena Petrescu este expert achizitii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere pe anul fiscal 2016, Elena Petrescu detine un apartament in Constanta, dobandit prin contract de vanzare cumparare in anul 1985, cota parte 50 , cu o suprafata de 61 m2. Nu detine autoturisme, bunuri…

- Interpreta de muzica de petrecere Cornelia Catanga a trecut prin momente extrem de dure, cand s-a simțit la capatul puterilor. Cornelia Catanga, care anul acesta a fost executata silit , este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere de la noi. Cornelia Catanga, care este casatorita…

- Casnicia dintre Dana și Ionel Ganea este pe cale sa se incheie! Dupa ce nu a reușit sa obțina un ordin de protecție din partea magistraților Judecatoriei Fagaraș, femeia a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, ca vrea sa divorțeze de fostul mare fotbalist.

- Prietenul lui Florin Salam arunca bomba despre fuga Roxanei Dobre. Este vorba despre Eugen Dragoi, care a facut dezvaluiri șocante despre relatia celor doi. Veste bomba in lumea showbiz-ului din Romania. Roxana Dobre, partenera de viața a lui Florin Salam, a fugit de acasa. Ea s-a dus la fostul iubit,…

- ♦ Peste 40% din clientii noi la cablu si net fix au ales RCS&RDS, care isi consolideaza astfel pozitia de lider absolut al acestor doua segmente de piata. Mediul rural a fost in primul se­mestru al acestui an cel mai im­portant motor de crestere pentru piata de servicii de cablu TV si…

- Adriana Bahmuțeanu a postat pe rețelele de socializare un mesaj foarte emoționant de ziua fiului ei, Eduard, care implinește frumoasa varsta de șapte ani. Implinita și fericita, prezentatoarea emisiunii "Agenția VIP" i-a scris fiului ei randuri pline de emoție și mandrie.

- Saveta Bogdan le-a indeplinit dorinta parintilor sai, dincolo de moarte. Aceasta s-a luptat cum a stiut ea mai bine pentru a recupera casa parinteasca. In emisiunea „Agentia VIP” de pe Antena Stars, cantareata de muzica populara, Saveta Bogdan, a povestit despre lupta apriga pe care a avut-o in instanta.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Dupa ce sotia lui Florin Salam a facut recent acuzatii grave la adresa impresarului Puiu Ghiorghiu, acesta a iesit sa faca lumina in acest caz! Puiu Ghiorghiu a venit in emisiunea “Agentia VIP” de pe Antena Stars, unde a marturisit care este adevarata relatie dintre el si Florin Salam, cat si despre…

- Muzicianul Dan Helciug a vorbit despre boala cu care traiește in cadrul unei emisiuni de televiziune. Dan Helciug, care de curand a vorbit despre partenera sa de viața , a fost invitat in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars. Printre altele, Dan Helgiuc, care a participat și la show-ul…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea „Agenția VIP” despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate, pentru…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea "Agenția VIP" despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis Oanei desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate…

- ZIUA de Constanta este in masura sa prezinte detalii exclusive din dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul teritorial Constanta au anuntat dispunerea urmaririi penale fata de Decebal Fagadau, la data presupuselor fapta viceprimar al municipiului Constanta, actual…

- Andreea Berecleanu și-a aniversat ziua de nume pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Vedeta a explicat, la o emisiune de televiziune, care este cea mai mare dorința a sa. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , a avut parte de o mulțime…

- Veteranul portar Gianluigi Buffon a decis recent sa se retraga de la nationala Italiei, dupa ce ”Squadra Azzurra” a ratat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor din Rusia, fiind eliminata de Suedia la...

- Una dintre colegele Cristinei Stamate de la teatrul Constantin Tanase din Capitala a vorbit despre ultimele luni de viața ale regretatei actrițe. Lumea teatrului de revista din Romanoia este in doliu dupa moartea celebrelor actrițe Stela Popescu și Cristina Stamate. Aceasta din urma a trecut prin momente…

- Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la Spitalul Floreasca din Capitala, la scurt timp dupa ce vestea decesului Stelei Popescu a cazut ca un trasnet, actrita Cristina Stamate nu se afla intr-o stare prea buna. Medicii au facut eforturi sa o stabilizeze, dar nu pot sa estimeze evolutia starii sale…

- Scandalul in care este implicata Marioara Moculescu pare sa fie unul cat se poate de serios. Iar asta pentru ca, in urma cu cateva zile, i-a ”imprumutat” mașina lui Cristi Marin, barbatul care, de-a lungul timpului, i-a ”servit” și de iubit, și de dușman, ajungand sa petreaca doua zile in arestul Poliției.

- Raoul a relatat pentru emisiunea "Rai da Buni", de pe Antena Stars, despre momentul in care a primit vestea neagra din partea autoritaților. Totodata, acesta susține ca nu va fi nevoit sa faca inchisoare.

- (UPDATE 20:49) Armașu: Stimuland creșterea produsului intern brut, ponderea datoriei ramane constanta. Crescand PIB-ul avem surse de unde sa intoarcem aceste datorii. Revenind la Fond, el ne ajuta sa respectam anumiți parametri.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii exclusive despre ”divortul” dintre Rocsana Marcu si Antena. Plecarea blondei de la ”Agentia VIP” ascunde neintelegeri legale survenite intre ea si reprezentantii judiciari ai postului TV, care nu au reusit sa obtina o despartire in conditii amiabile.…

- Rocsana Marcu si-a surprins fanii in luna august, cand si-a anuntat prietenii virtuali ca a renuntat la colaborarea cu Antena Stars pe motiv ca planurile ei nu mai coincid cu cele ale conducerii postului. Nu a dat prea multe detalii cu privire la decizia sa de a parasi grupul Intact Media. La momentul…

- Televiziune a Pro TV a deschis o actiune in instanta contra postului Romania TV, dosarul fiind inregistrat la data de 26 octombrie, la Sectia a -IV-a civila cu obiect „drept de autor si drepturi conexe”.

- Catalin Botezatu a trecut si trece prin clipe grele, dupa ce matusa lui s-a stins din viata. Invitat in cadrul emisiunii "Agentia VIP" de la Antena Stars, cunoscutul designer a povestit cum a primit cumplita veste.

- Gabi Jugaru, aventura cu o blonda casatorita. Acesta a vorbit in direct la tv, despre un episod din viața lui amoroasa. Omul de televiziune a recunoscut ca s-a iubit cu o femeie maritata. Mai mult, Gabi Jugaru a dezvaluit ce i-a zis soțul femeii, care este mai tanar cu 20 de ani. ”El nu e in țara.…

- Dumitru Bucsaru, patronul fostei formatii Unirea Urziceni, nu s-a multumit sa tepuiasca doar fotbalisti, dupa o reteta pe care v-am prezentat-o, pe larg, A CHIAR AICI . Milionarul l-a lasat fara casa inclusiv pe Felix Grigore, ”mana dreapta” a sefului de la FRF. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Actorul a fost criticat pentru ca a vorbit, intr-un interviu acordat PBS, despre cum acceptarea acelor sume in cazurile impotriva lui Weinstein ar fi putut "impiedica aparitia schimbarii". "Cand vorbeai despre Harvey Weinstein in acest domeniu de activitate, stiai ca se implica foarte mult in procesul…

- Adriana Bahmuțeanu are mici probleme de sanatate. Vedeta emisiunii "Agentia VIP" de pe Antena Stars a apelat la medic, iar acesta i-a dat un tratament pentru a se face bine. Rezultatele bune deja incep sa apara!

- Mihaela Borcea a oferit primele declaratii exclusive pentru Antena Stars, dupa ce s-a aflat ca fostul actionar al FC Dinamo nu va iesi din inchisoare. Aceasta a vorbit despre cei trei copii ai ei, dar si despre echipa pe care a format-o cu fostul actionar, pe timpul cand cei doi erau casatoriti.

- Prezentatoarea de televiziune a expplicat foarte clar daca și cand va reveni pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a imlinit 40 de ani , se afla in concediu post natal. In primavara acestui an, ea a dus pe lume o fetița, Ana Georgia , rezultat al poveștii de dragoste pe…

- Israela Vodovoz a trait momente cumplite in copilarie. A fost agresata in cel mai grav mod de mama sa. Israela Vodovoz, care a fost in centrul atenției dupa ce s-a separat de Liviu Arteni , a fost prezenta in platoul emisiunii „Agenția VIP”, de la Antena Stars, unde și-a amintit de cele mai grele momente…

- ''I-am ucis și apoi m-am ocupat puțin de corpuri pentru a ascunde probele'', a declarat barbatul, identificat drept Takahiro Shiraishi, pentru postul de televiziune nipon NHK. Agenția de presa Jiji a relatat ca Shiraishi a tranșat corpurile victimelor — opt femei și un barbat — in baia apartamentului…

- Societatea Activ LCS Development SRL D va modifica imobilul de patru etaje pe care il ridica in Navodari. Investitorul a depus la Agentia pentru Protectia Mediului APM Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect autorizat cu AC 460 26.07.2017 laquo;Construire imobil p 4e locuinte…

- Invitati alaturi de nasii lor, Mihaela si Silviu Prigoana, la „Refresh by Oana Turcu” - emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 16.30, la Antena Stars -, Oana Zavoranu si Alex Ashraf au vorbit deschis despre „problemele” de familie.

- Ex-prezentatorul de televiziune a fost invitat la un show unde a recunoscut ca a luat proporții in ultima perioada de timp. Leonard Miron este cunoscut telespectatorilor din țata noastra din postura de prezentator de televiziune la postul național . Retras de multa vreme din lumina reflectoarelor, acesta…

- CERONAV Constanta a depus la Agentia pentru Protectia Mediului memoriul de prezentare a proiectului "Parcare pentru baza de instruire CERONAV si imprejmuire, acces in baza de instruireldquo;, in vederea obtinerii acordului de mediu. Proiectul propune realizarea unei parcari pe doua loturi, pe aleea…

- Alfa Medical Distribution SRL intentioneaza sa realizeze o constructie cu functiunea de birouri si depozit de produse farmaceutice, cu regim de inaltime parter 1 etaj. In acest scop, a depus la Agentia pentru Protectia Mediului memoriul de prezentare a proiectului "Construire imobil P 1e birouri si…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Cand nimeni nu se astepta, Roxana Nemes a devenit mama! Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emsiunii „Star Chef”, difuzata astazi, incepand cu ora 17:30, la Antena Stars.

- Fostul campion mondial la box, Mihai Leu, face dezvaluiri emoționante. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Agenția VIP de la Antena Stars, acesta povestit pe larg despre toate prin care a trecut de-a lungul vieții.

- Serban Huidu ar fi facut o criza de nervi si si-ar fi injurat chiriasii din vila pe care o detine in zona Eroilor din Capitala, din cauza unui aparat de aer conditionat stricat si pentru ca anumite persoane ar fi aruncat chistoace de tigari pe balcon. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, unde a "disparut" Diana de la "Insula Iubirii" dupa incheierea show-ului de la Antena 1, in care a facut furori. ( VEZI SI: Ben de la “Insula iubirii“ a dat-o uitarii pe Diana! Barbatul s-a afisat cu noua iubita )

- Dan Bittman este foarte sincer atunci cand vorbește despre viața lui. Cunoscutul artist a dezvaluit in cadrul emisiunii Agenția VIP de la Antena Stars ce admira la el acum, cand se privește in oglinda.

- Un consilier superior in cadrul APIA Constanta a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, fiind acuzat de mai multe infractiuni, printre care fals material in inscrisuri oficiale si spalare a banilor. DNA transmite ca a folosit mai multe inscrisuri falsificate privind utilizarea de catre…

- Decizie de ultima ora in dosarul in care este implicat liderul PNL, Ludovic Orban. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au hotarat audierea celor doua convorbiri pe care politicianul le-a avut in 2016 cu omul de afaceri Tiberiu Urdareanu.

- Motivele pe care le susțin procurorii pentru retragerea acestui proiect sunt: - Independența justiției nu este un privilegiu al magistraților. - o justiție independenta este privilegiul tuturor cetațenilor. - nu ne dorim o justiție controlata de puterea executiva, pachetul…