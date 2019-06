Stiri pe aceeasi tema

- Executivul din Hong Kong a suspendat, sambata, proiectul de lege privind extradarea suspectilor catre China continentala, dupa aproape o saptamana de manifestatii de strada care au degenerat in violente in ultimele zile, transmit dpa si AFP.

- Activistii din Hong Kong au anuntat un nou mars duminica si au cerut o greva generala ca protest fata de proiectul de lege care ar permite extradarea in China a celor suspectati de diverse infractiuni, relateaza The Guardianpotrivit news.roPeste 100 de magazine au anuntat ca vor participa…

- Departamentul american al Energiei a interzis cercetatorilor sai sa se alature unui program controversat al Beijingului, menit sa atraga cei mai buni oameni de stiinta din lume in China, relateaza AFP. Intr-o circulara emisa discret saptamana trecuta si obtinuta miercuri de AFP, Departamentul interzice…

- Parlamentul local din Hong Kong a decis miercuri sa amane a doua lectura a unui controversat proiect de lege care ar permite extradarea suspectilor catre China continentala, dupa ce in semn de protest fata de noul act normativ zeci de mii de manifestanti au paralizat traficul rutier, o tactica utilizata…

- Peste o jumatate de milion de oameni au iesit pe strazi duminica noapte pentru a se opune unui proiect de lege care ar permite ca suspectii politici sau economici sa fie extradati in China continentala, relateaza Reuters.

- Sergio Ramos a organizat azi o conferința de presa in care a atins punctele importante tratate de presa spaniola in ultimele zile, in care s-a vorbit intens despre o solicitare a sa de a fi lasat sa plece gratis in China. „Vreau sa clarific lucrurile, dupa tot ce s-a spus. Vreau sa termin cu aceste…

- Decizie incendiara a DNA. Direcția renunța la cererile de sesizare a CCR in dosarul lui Liviu Dragnea.Citește și: `Coordonatorul` susținatorilor lui Dragnea de la ICCJ, DEZLANȚUIRE la adresa lui Augustin Lazar: 'Torționar' DNA a decis, in luna aprilie sa sesizeze CCR privind completurile…

- Valoarea celor 300 de avioane Airbus comandate de China este de aproximativ 30 de miliarde de euro (33,94 de miliarde de dolari), a anuntat luni un oficial al presedintiei franceze, transmite Reuters, potrivit https://www.agerpres.ro/."Numai in cazul tranzactiei Airbus suntem aproape de 30…