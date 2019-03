Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a ajuns, sambata seara, la spital, dupa ce a acuzat dureri puternice la spate! Dupa ce a efectuat un RMN, doctorii au decis sa il interneze, diagnosticul pus fiind de hernie de disc. Sorina Pintea, ministru al Sanatații, a declarat, la Braila, ca medicii au procedat corect.”Domnul…

- Senatul a hotarat luni, in calitate de for decizional, ca raspunderea civila, administrativa sau disciplinara pentru faptele privind existenta conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate in cazul persoanelor aflate in exercitarea functiilor publice sa fie inlaturata daca s-a depasit…

- Senatul a respins luni reexaminarea, ca urmare a deciziei de neconstitutionalitate a CCR, a propunerii legislative de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului de…

- Decizie de ultima ora! Cererea depusa de Laura Codruța Kovesi privind recuzarea procurorului Adina Florea din dosarul in care e cercetata dupa denunțul omului de afaceri Sebastian Ghița privind repatrierea fostului șef al FNI, Nicolae Popa, a fost respinsa.Ieri, Laura Codruta Kovesi a formulat…

- "Daca voi fi confirmat nu voi permite ca politicile partizane si interese personale sa interfereze cu aceasta sau orice alta investigatie", spunea Bill Barr in timpul audierii de confirmare in Senatul american pentru funcția de procuror general. Ei bine in cele din urma a fost desemnat de Donald…

- Laura Codruța Kovesi a fost audiata, vineri, la Parchetul General. Fosta șefa a DNA a declarat ca a cerut recuzarea procurorilor. La scurt timp de la audieri, a fost respinsa recuzarea Adinei Florea....

- ”Voi sustine discursul atunci cand se va termina shutdownul. Nu caut alta incinta pentru discursul despre starea Uniunii, pentru ca nu exista alta care sa poata rivaliza cu istoria, traditia si importanta Camerei Reprezentantilor”, a scris el pe Twiteer miercuri seara (ora locala). In opinia sa,…

- Prin decizia 3524/10 din 6 decembrie 2018, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a respins ca inadmisibila plangerea formulata de Arhiepiscopia Romano-Catolica din Bucuresti impotriva Romaniei in cazul cladirii Cathedral Plaza.