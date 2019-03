Decizie în privința Red District din Amsterdam Amsterdam este aproape de a interzice tururile ghidate in Red District, ca parte a unui efort de a restrange mulțimea tot mai mare de vizitatori in centrul istoric al orașului și pentru ca "nu respecta" lucratorii sexuali. "In aceasta epoca nu mai este acceptabil sa vedem lucratorii sexuali ca pe o atracție turistica", a declarat consilierul municipal Udo Kock. Un sondaj a aratat ca 80% dintre lucratorii sexuali sunt de parere ca turiștii care ii viziteaza gratuit reprezinta o piedica pentru afacerea lor, iar consilierii de anul trecut au sugerat mutarea districtului roșu in alta parte a orașului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

