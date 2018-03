Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Alexandria, imbracat in uniforma si baut la volan, a provocat sambata seara un accident. Acesta a lovit cu masina un autobuz parcat, iar dialogul purtat cu agenții constatatori este incredibil.

- "Nu avea probleme medicale pe care sa le fi stiut sau pe care sa le fi banuit, in schimb, ce cred ca i-a lipsit a fost medicina preventiva, adica, acele controale anuale.(...) Vorbeam in fiecare zi pe Facetime, sa ne vedem. Am vorbit cu o seara inainte, se pregatea sa vada niste filme cu Mariuca,…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis ca interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Bogdan…

- Alege viata! In saptamana trecuta, politistii din Alba au aplicat peste 550 de sanctiuni participanților la traficul rutier care au ignorat regulile privind utilizarea centurii de siguranta si folosirea telefonului mobil. In perioada 12 – 18 martie a.c., in conformitate cu Programul European…

- Vineri, 9 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Tauti, comuna Metes. Un barbat de 49 de ani din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate,…

- Un muncitor român în vârsta de 49 de ani, a fost transportat de urgența cu elicopterul la un spital din Pisa, dupa ce vineri de dimineața a cazut de la o înalțime de peste zece

- Judecatoria Blaj a motivat decizia prin care a condamnat la inchisoare cu suspendare un tanar in varsta de 23 de ani, judecat pentru ucidere din culpa, dupa ce a provocat un accident soldat cu doi morți. Barbatul a primit pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii, sub supraveghere, pe…

- Premiera in justitie. Un barbat, care a provocat un accident rutier soldat cu doua decese, a fost condamnat pentru omor calificat. Pana acum, condamnarile erau pentru ucidere din culpa. Din acest motiv, șoferul gasit vinovat a primit o pedeapsa record, de 19 ani și 8 luni de inchisoare cu executare.

- Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria. Trei masini s-au facut praf in urma impactului deosebit de violent, iar trei oameni au ajuns la spital in stare grava. Un sofer roman a provocat un grav accident in lant pe o sosea din Ungaria.

- Tanarul din Tismana, acuzat ca și-ar fi mutat iubita la volan, in urma unui accident rutier soldat cu decesul acesteia, pentru a scapa de pușcarie, ar putea afla verdictul instanței in aceasta saptamana. Sergiu Adrian Geagu este judecat de la sfarșitul anului 2016 pentru ucidere din culpa,…

- Alcoolemia masurata in sangele soferului era de 2,3 la mie, iar medicii au ramas consternati de faptul ca individul inca era constient. De asemenea, in ciuda faptul ca masina s-a facut praf, el a scapat doar cu cateva zgarieturi.

- In ce tara traim? Cum este analizat un dosar de judecatori? Exista posibilitatea ca niste acte dovedite a fi false sa ramana in picioare in instanta? Da, exista. Cel putin la Tribunalul Olt. Cazul Nadas a luat o turnura neprevazuta, dupa ce judecatorii olteni au hotarat ca restituirea padurii Nadasului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia in baza unui mandat european. Decizia definitiva a fost pronunțata miercuri,…

- Un șofer român, în vârsta de 40 de ani, a fost descoperit într-o stare avansata de ebrietate la volanul unui TIR, pe autostrada A16, din Italia, dupa ce a provocat un accident rutier.

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Sfarșitul iernii calendaristice vine cu o oferta buna de locuri de munca din partea Agenției Pentru ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj. Instituția a anunțat ca, in aceste zile, sunt disponibile 211 locuri de munca in domenii diverse, joburi puse la dispoziție de angajatorii salajeni. Astfel, cele…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar i-a cerut lui Liviu dragnea sa vina cu probe și sa depuna un denunț impotriva șeful SPP, Lucian Pahonțu, din moment ce este singurul care il acuza de lucruri ilegale.

- Un angajat care in timpul liber este obligat de angajator sa raspunda la telefon si sa ajunga oriunde ii cere acesta din urma intr-un scurt interval trebuie considerat program de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- Grav accident rutier pe Valea Oltului, in zona localitatii Balota. Patru persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a adormit la volan si a patruns pe contrasens,...

- Un accident rutier grav s-a produs vineri in jurul orei 15.35 pe DN1, la ieșirea din localitatea Azuga spre Predeal. Potrivit IJP Prahova, traficul rutier este ingreunat, polițiștii rutieri dirijand...

- Un tanar de 27 de ani din Republica Moldova este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns pe contransens cu masina pe care o conducea, lovind in plin o autoutilitara care circula regulamentar, scrie adevarul.ro.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au continuat joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Autoritațile dau vina pe funcționarea necorespunzatoare a instrumentelor de masurare a vitezei pentru accidentul cumplit din Moscova, in urma caruia 71 de persoane aflate la bordul avionul prabușit și-au...

- Liviu Apostol, un barbat roman de 30 de ani, a fost grav ranit intr-un accident rutier care a avut loc in seara zilei de 27 ianuarie 2017, in localitatea Poggiomarino din provincia Napoli. El a murit acum doua zile, pe coridorul spitalului din localitatea din Nocera Inferiore.

- Fostul ministru al Energiei a fost condamnat anul trecut la 4 ani de inchisoare cu executare de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru trafic de influenta. Decizia nu este definitiva. El a fost acuzat ca a primit de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu 30.000 de euro si peste 300.000 de lei…

- Dragos Barligea, barbatul care a produs teribilul accident din central Capitalei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde va fi...

- 779 este numarul locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati. Cele mai numeroase locuri de munca puse la dispozitie sunt: Ucenic (217), Curatitor sablator ( 50), Agent de securitate (10), Lacatus confectii metalice si navale (53), Muncitor…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Un accident de munca a avut loc in aceasta dimineata in Dana 35 a Portului Constanta.Din primele informatii un barbat de 48 de ani a fost grav ranit, starea sa fiind critica. Potrivit Serviciului de AMbulanta Judetean Constanta victima a fost diagnosticata cu traumatism cranio facial si toracic si a…

- Nu este clar de ce s-a produs coliziunea, dar primele date ale investigatiei sugereaza ca soferul camionului pentru transportul bagajelor calatorilor nu ar fi acordat prioritate conform regulilor aplicabile pe platforma.In autobuz se aflau 72 de pasageri ai unui avion al companiei Ryanair,…

- Luna februarie este o luna decisiva pentru anumite zodii. In perioada imediat urmatoare, acești nativi vor avea de luat hotarari foarte importante. Zodiile care vor avea de luat decizii importante in februarie Gemeni Pentru Gemeni, luna februarie va aduce schimbari foarte mari atunci cand vine vorba…

- Marți dupa-masa, în jurul orei 13:15 un conducator auto de 45 de ani circula pe banda 2 pe direcția Câmpia Turzii-Cluj-Napoca, iar în paralel, pe prima banda circula o conducatoare auto de 38 de ani din Cluj-Napoca. În momentul în care barbatul a observat ca o ambulanța…

- O femeie de 29 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, in conditiile in care a intrat intr-o intersectie cu masina pe care o conducea fara sa acorde prioritate unui autovehicul care avea acest drept, lovindu-l in plin.

- Potrivit ITM Constanta, in data de 30.01.2018, ora 22.00 la SC General tTade SRL ndash; Dana 39, pe Nava ldquo;Red Tube" a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Bodo Alexandru, de 50 de ani, era angajat ca docher. In timpul desfasurarii operatiunii de dezamarare a marfii de pe capacul…

- Polițiști din Dabuleni și Calarași s-au sesizat, ieri, din oficiu cu privire la faptul ca, pe DN 54 A, in localitatea Calarași, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, fiind implicat un singur autoturism. A fost identificat ...

- Un tanar a decedat sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie in Tihau, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat sa opreasca…

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accident de munca la Milano, soldat cu 3 morti si 3 raniti.Trei muncitori au murit, iar alti trei sunt in stare grava dupa ce s-au intoxicat intr-o uzina pentru producerea de piese metalice situata in orasul italian Milano, informeaza Mediafax , care citeaza cotidianul La Repubblica. Accidentul a avut…

- "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugean Stoina. Procurorul a provocat joi, 11 ianuarie, la ora 15, un accident rutier. Aflat in concediu, Stoina s-a urcat la volan deși consumase bauturi…

- Un grav accident soldat cu trei raniti a avut loc miercuri dimineata, in jurul orei 03.45, pe E 85, in localitatea Darmanesti. In timp ce se afla la volanul unui autoturism marca VW Golf, un tanar de 18 ani, din comuna Botosana, a intrat in depasirea altui vehicul, pe un sector prevazut cu marcaj ...

- Un barbat din Republica Moldova a fost implicat intr-un accident rutier in dimineata zilei de luni, 8 ianuarie, la Iasi. Acesta ar fi pierdut controlul volanului, iar masina a derapat intr-un copac.

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. Sambata, 6 ianuarie, in jurul orei 20,30, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a produs un accident…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Doi minori din Alba Iulia s-a ales cu dosare penale dupa ce au furat autoturisme, le-au condus fara permis, iar unul dintre ei a produs un accident. Potrivit IPJ Alba, in 4 ianuarie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Aba Iulia l-au identificat pe un minor de 15 ani, din municipiu,…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Cel puțin 27 de persoane au fost ranite, in vestul Germaniei, dupa ce un vas de croaziera elvețian, care naviga pe fluviul Rin, s-a lovit de pilonul unui pod, relateaza DPA. Vasul de croaziera „Swiss Crystal”, care avea 129 de persoane la bord, se indrepta catre Olanda. In apropiere de orașul german…