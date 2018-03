Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare.Potrivit deciziei instantei,…

- Fostul deputat Vlad Cosma a declarat luni ca si-a confectionat singur dispozitivele cu care i-a inregistrat pe procurorii de la DNA Ploiesti si i-a anuntat pe judecatorii de la Instanta suprema ca renunta la statutul de martor cu identitate protejata intr-un dosar in care este judecat Sebastian Ghita.…

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan a declarat ca nu a cerut nimeni Jandarmeriei sa suplimenteze numarul de jandarmi prezenti miercuri la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), unde a avut loc procesul lui Liviu Dragnea.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis miercuri sa amane procesul fostului vicepremier Gabriel Oprea, relateaza News.ro. Urmatorul termen a fost stabilit pentru 16 aprilie.Procesul in care fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea este judecat in dosarul masinii…

- Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiești, cunoscut și sub porecla de „Portocala”, a intrat din nou in centrul atenției presei din Romania, dupa ce au ieșit la iveala noi detalii despre modul in care s-ar fi realizat marturiile din dosarul fostului deputat Vlad Cosma de la Inalta Curte de…

- Remus Borza spune ca președintele țarii ar fi ramas in procesul de numire al conducerii Inaltei Curți de Casație și Justiție in cazul in care Curtea Constituționala nu ar fi dat o decizie de neconstituționalitate in acest sens. Borza a explicat ca in cadrul comisiei Iordache se ajunsese la un compromis:…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei s a pronuntat ieri in procesul dintre societatea de salubrizare Polaris si Municipiul Constanta Iata decizia Curtii Supreme:"Admite sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile, formulata de Curtea de Apel Iasi Sectia de contencios administrativ…

- Procurorul Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General pe 22 februarie. Procurorul Portocala, respectiv Mircea Negulescu, este chemat la audieri in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor aparute in presa. Negulescu este citat joi, 22 februarie, la 10.30, la Parchetul de pe langa Inalta…

- Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marti, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, au declarat surse judiciare pentru agentia de presa Mediafax.

- Fostul sef al Consiliului Judetean (CJ), Mircea Cosma, a fost audiat de Completul de 5 judecatori al Instantei supreme in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 8 ani de inchisoare, alaturi de fiul sau, Vlad Cosma, care a primit 5 ani de inchisoare, in dosarul de coruptie privind atribuirea unor…

- Jurnalista Sorina Matei a reacționat prompt la comunicatul DNA, spunand intr-o postare pe Facebook ca „in bunul și tradiționalul stil al doamnei K totul este o conspirație”. Procurorii DNA precizeaza, luni, intr-un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, ca Vlad Cosma, inculpat pentru savarsirea…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, intrebat ce ar trebui sa intreprinda presedintele Klaus Iohannis referitor la ultimele dezvaluiri facute de Vlad Cosma si Mahaiela Iorga, ca seful statului trebuie sa astepte cu „maxim interes” sa se finalizeze ancheta Inspectiei judiciare. „Eu…

- DNA a difuzat un comunicat referitor la dezvaluirile facute la Antena 3 de Sebastian Ghița: „Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul…

- Cu referire la emisiunea difuzata de postul de televiziune Antena 3, in cursul serii de 11 februarie 2018, in care au fost prezentate o serie de inregistrari audio, ce redau presupuse discuții purtate de procurorul șef al Serviciului Teritorial Ploiești – Onea Lucian cu inculpatul Cosma Vlad, Biroul…

- Firma de avocatura RTPR Allen & Overy a castigat irevocabil in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie respingerea solicitarii de restituire a terenului pe care se afla magazinul Profi din centrul Clujului, dupa 12 ani de litigiu, trei casari cu trimitere spre rejudecare si patru solutionari in…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…