Stiri pe aceeasi tema

- Grupurile parlamentare ale PSD au decis, marți, la ședința cu Viorica Dancila, planul de urmat pentru moțiunea de cenzura, spun surse din partid.Parlamentarii PSD vor merge in sala dar nu vor vota, este decizia partidului. Astfel, se elimina orice risc sa existe voturi pentru din partea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca motiunea de cenzura care urmeaza sa fie depusa de opozitie nu va trece, adaugand ca Alianta PSD-ALDE are suficiente voturi ca aceasta motiune sa nu fie adoptata. "Avem suficiente voturi ca motiunea sa nu treaca si astazi.…

- Cu un Liviu Dragnea disparut din peisajul politic, opozitia parlamentara continua sa-si concentreze mesajul politic pe fostul lider PSD. Potrivit draftului consultat de STIRIPESURSE.RO, PNL redacteaza textul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila pornind de la cinci teme majore.Motiunea…

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica seara, ca este exclus ca parlamentarii Pro Romania sa voteze un Guvern PNL-USR, ca UDMR nu are ce sa caute la guvernare dupa afirmațiile lui Kelemen Hunor legate de Valea Uzului si ca ar trebui un Guvern cu maximum 15 ministere:In niciun caz nu…

- Daniel Constantin, prim-vicepresedintele Pro Romania, a declarat, miercuri, ca formatiunea nu numai ca sustine o motiune de cenzura depusa de opozitie, dar lucreaza la aceasta. In plus, Constantin spune ca se lucreaza la un calendar al depunerii motiunii.

- 'Tinand cont de votul cu care am fost eu ales, zic ca suntem destul de pregatiti. Sper ca nu e nicio problema. (...) Noi avem o majoritate confortabila, iar motiunea de cenzura, dupa cum bine stiu, este votata de catre ambele camere. Matematica arata ca alianta PSD cu ALDE, la Camera si Senat, avem…

- USR va incepe, in zilele urmatoare, negocierile in Parlament pentru depunerea unei motiuni de cenzura si ar putea sustine un Executiv non-PSD, fara sa faca parte din el, dar care sa aiba obiectivele "Fara penali in functii publice", corectarea OUG 114, a anuntat, luni, presedintele partidului, Dan…