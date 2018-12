Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca nu va lua o decizie in ceea ce privește cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi și Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului și data de 1 Decembrie."PSD este la al treilea guvern in nici doi ani, au ...

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie.

- Social democratii s-au reunit miercuri intr-o noua sedinta a Comitetului Executiv National, pentru a stabili alte propuneri pentru Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor. Cu unanimitate de voturi s-a stabilit ca Lia Olguta Vasilescu sa fie nominalizata pentru Ministerul Dezvoltarii,…

- Olguța Vasilescu și Mircea Draghici sunt noile propuneri de miniștri din partea PSD. Cei doi au fost votați in unanimitate de liderii PSD care au participat la ședința Comitetului Executiv Național. Viorica Dancila a spus miercuri seara ca nu a trimis din nou cererile de revocare ale celor doi miniștri,…

- Dupa ce presedintele a refuzat nominalizarea sa la sefia Ministerului Transporturilor, Lia Olguta Vasilescu a fost desemnata de conducerea PSD pentru sefia Ministerului Dezvoltarii. Totodata, pentru portofoliul Transporturilor a fost propus Mircea Draghici, trezorierul PSD. “In unanimitate am hotarat…

- Conducerea social-democrata urmeaza sa discute, in aceasta dupa-amiaza, pe marginea variantelor ce ar putea fi luate in calcul, dupa ce Klaus Iohannis a ales sa refuze numirea Liei Olguta Vasilescu la Transporturi si pe Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii. In timp ce restul de sase propuneri formulate…

- Președintele Klaus Iohannis a refuzat sa îi accepte pe Olguța Vasilescu și pe Ilan Laufer ca miniștri, iar PSD pregatește lovitura. ”Este inadmisibil. Are din ce în ce mai mult reacții din astea halucinante. Nu vorbim numai de sabotarea Guvernului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut astazi la ora 13.00 conferinta de presa in cadrul careia a anuntat ca a emis decretul de remaniere guvernamentala. Seful statului a mentionat ca va tine cont de propunerile formulate de PSD.De asemenea, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca numeste sase dintre…