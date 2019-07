Decizie importantă luată de o platformă de anunţuri: Asta va fi interzis "Incepand cu 1 august 2019, anunturile care ofera spre monta/reproducere animale de companie vor fi interzise pe platforma OLX. Avand in vedere masurile si legile in vigoare pentru acest tip de anunturi, ne dorim sa acordam institutiilor si asociatiilor de profil prioritatea pentru a intermedia astfel de actiuni, care vor putea monitoriza indeaproape respectarea si aplicarea regulilor din prezent", se arata intr-un comunicat al platformei. Un ONG din capitala a si reactionat dupa acest mesaj, spunand ca masura, desi infima, este una excelenta. "Poate parea puțin, dar noi am primit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

