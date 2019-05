Decizie ICCJ. Ancheta in Dosarul Mineriadei din iunie 1990 trebuie refacuta. Dosarul a fost retrimis la procurorii militari

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis ca ancheta privind Mineriada din 1990 trebuie refacuta, astfel ca dosarul a fost retrimis la procurorii militari. Rechizitoriul a fost considerat lovit de nulitate, principalul inc...

- Judecatorul de camera preliminara de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis retrimiterea la Parchet a dosarului Mineriadei, la aproape doi de la trimiterea in judecata. Judecatorul ar fi constatat o serie de nereguli in timpul urmaririi penale.Decizie nu este definitiva. Stire…

- Secția Militara a Parchetului General sustine ca in perioada 1989-2019 nu s-au formulat propuneri de eliminare a unor documente din arhiva procurorilor,precizarile fiind facute in contextul in care Dan Voinea a spus ca mai multe acte au fost distruse in mandatul lui Kovesi."Avand in vedere…

- Fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a depus, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, o contestatie impotriva masurii controlului judiciar, dispusa impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare…

- FRF castigase procesul privind renta viagera in 2017, cand Mircea Sandu a fost obligat sa returneze sumele incasate pana in acel moment (114.736,46 lei), plus cheltuieli de judecata. Mircea Sandu s-a folosit de toate caile de atac, dar nu a avut castig de cauza, iar decizia data in aceasta saptamana…

- Curtea Constituționala a publicat luni motivarea deciziei privind protocoalele cu SRI, in care arata ca Inalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecatorești, precum și Ministerul Public, respectiv parchetele, „vor verifica”, in cauzele in curs, daca probele au ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a decis ca dosarul fundatiilor "Fantasioldquo; si "Thalialdquo; sa ramana pe rolul Curtii de Apel Constanta. Decizia este definitiva. Potrivit datelor oficiale, Curtea Suprema a respins, ca nefondata, cererea formulata de Cristian Bogdan Zgabercea, fost…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus luni excluderea mai multor probe din dosarul in care Elena Udrea a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru trafic de influenta si spalare a banilor, alaturi de jurnalistul Dan Andronic, acuzat de marturie mincinoasa, transmite Agerpres.Citește…