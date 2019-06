Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei dungi paralele nu reprezinta o marca inregistrata a companiei germane Adidas, deoarece nu are un caracter distinctiv si in consecinta nu poate beneficia de o protectie juridica, a decis miercuri Tribunalul Uniunii Europene, transmite Reuters, preluata de Agerpres. In anul 2014, Adidas a inregistrat…

