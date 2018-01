Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, în contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Liviu Dragnea a afirmat ca mai mulți colegi din PSD l-au avertizat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost „implicat in mai mult decat e cazul”. Președintele PSD a afirmat ca Pahonțu i-ar fi transmis lui Paul Stanescu ca el o „executat, undeva prin martie”. Liviu Dragnea a fost intrebat, la Antena 3, despre…

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liviu Dragnea a declarat luni ca exista un personaj veninos intr-o institutie romaneasca ce face mult rau, fara sa spuna despre cine este vorba. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea facea referire la generalul Lucian Pahontu, seful SPP, cel pe care l-a acuzat si in trecut de implicarea in politica. …

- Liviu Dragnea a lansat acuzații grave la adresa unui „personaj veninos” care ar fi deturnat Guvernele PSD din ultimul an. Fara sa menționeze la cine se refera, liderul PSD a precizat ca partidul nu va mai putea fi atins de personajul „dintr-o instituție a statului care a facut și face foarte mult…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o serie de acuzații dure la adresa Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Dragnea l-a acuzat pe șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, ca s-ar fi implicat in politica. Mai exact, Dragnea spune ca Pahonțu ar fi abordat membri PSD pentru a-i racola.Mai…

- Serviciul de Protecție și Paza a comunicat marți, la solicitarea EVZ, ca SPP iși menține „neutralitatea in ceea ce privește factorii politici", ca militarilor le este interzis sa faca politica și ca nu comenteaza afirmațiile facute de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, referitoare la directorul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat luni seara, pe directorul Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Pahonțu, ca a abordat membri din conducerea PSD pe care a incercat sa ii convinga sa aiba „ganduri de marire”. Dragnea a precizat ca Pahontu este ”vestitorul de serviciu” al…

- Liviu Dragnea a ales sa-i transmita – in direct la TV -un mesaj transant sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu. “Domnule Pahontu, nu mai incercati la niciun membru PSD sa-l convingeti sa aiba ganduri de marire! Ocupati-va de SPP si de paza lui Iohannis. Sfat prietenesc”, i-a spus,…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a lansat, luni seara, un atac dur la adresa șefului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), generalul Lucian Panhonțu, despre care a sugerat ca ar incerca sa racoleze oameni de la PSD. Liderul PSD i-a transmis lui Pahonțu sa-și vada de SPP, nu de racolari…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce a renunțat la protecția SPP, arata ca este intr-un razboi total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea i-a transmis acestuia sa-și vada de SPP, nu de racolari din interiorul PSD.”Noi nu avem puterea, noi avem guvernarea. Este foarte importanta…

