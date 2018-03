Decizie fără precedent. BNR îi împiedică pe unguri Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza extinderea OTP Bank care urmarea ca prin achizitii si crestere organica sa ajunga la o cota de piata de 7-8% in Romania si sa urce in top 10 cele mai mari banci din Romania. In piata bancara era vehiculat de multa vreme faptul ca ungurii intampina dificultati in obtinerea avizului de la BNR. In urma cu doua saptamani si Sandor Csanyi, presedintele OTP Group, a declarat oficial ca are o presimtire rea legata de decizia BNR. Articolul integral pe ZF . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

