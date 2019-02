Gradina Zoologica Barlad va scoate la vanzare, prin licitatie publica cu strigare, un numar de 30 de animale si pasari. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Primariei municipiului Barlad, consilierii locali trebuie sa fie de acord in urmatoarea sedinta ordinara cu proiectul de hotarare propus de conducerea Gradinii Zoologice.

'Avand in vedere existenta unui excedent de indivizi in cadrul anumitor specii din colectie, este necesara miscarea lor pentru a mentine un spatiu biologic optim desfasurarii activitatii. Consider oportuna valorificarea animalelor, atat din punct de vedere…