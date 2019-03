Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca ancheta in dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina intra in competenta DNA. Instanta a respins astfel o decizie contrara a Tribunalului Bucuresti.

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a contopit luni cele doua pedepse primite de Cristi Borcea in Dosarul transferurilor (6 ani si 4 luni) si in cel privind plajele retrocedate (5 ani). Instanta a stabilit ca faptele din cele doua dosare sunt concurente si a fost adaugat un spor. Prin urmare, Borcea are…

- Pe 13 februarie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut loc ultimul termen in procesul „Podul Cateasca”. Principalii „actori” din dosar sunt Constantin Nicolescu, fostul presedinte al CJ si al PSD Arges, si Grigore Dobre, fostul patron al firmei de constructii Zeus. Dupa ce dosarul a fost rejudecat…

- Curtea de Apel București a decis, in decembrie 2018, sesizarea CCR pentru ca judecatorii constitutionali sa stabileasca masura in care se interpreteaza ca persoana fizica ce ocupa o functie sau o demnitate publica nu poate fi titulara unei actiuni in contencios administrativ. De asemenea, instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate miercuri ce instanta are competenta de a judeca dosarul in care procurorul general Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie. Initial, Augustin Lazar a deschis un proces impotriva Ministerului Justitiei la Curtea de Apel Alba…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea sustine ca DNA nu avea competenta de a instrumenta dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina si spune ca nu exista nicio legatura intre exercitarea atributiilor de ministru si accidentul rutier. Gabriel Oprea a publicat joi seara pe pagina de Facebook…

