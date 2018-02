Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, fostul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a fost pus in libertate, miercuri, de magistratii Curtii de Apel Bacau, care au decis ca politicianul sa fie eliberat „de indata” si cercetat sub control judiciar. Decizia e definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Dosarul de camera preliminara, in care Ionel Arsene a contestat menținerea sa in stare de arest preventiv pentru inca 30 de zile, va fi trimis astazi, 26 februarie, la Curtea de Apel Bacau. Contestația trebuie judecata maine, ziua in care expira mandatul inițial de arestare, emis tot la Bacau, pe 29…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, aflat in arest preventiv pentru trafic de influenta, a cerut, vineri, revocarea masurii sau inlocuirea ei cu controlul judiciar. Instanta a respins cererea, transmite corespondentul Mediafax.

- Județul Neamț are, in acest moment, probleme reale de reprezentare la nivelul clasei politice. Oameni ajunși la varful politicii nemțene și, pe cale de consecința, la varful administrației publice se afla sub lupa diverselor organe ale statului: Direcția Naționala Anticorupție, Agenția Naționala de…

- Astazi, la o zi dupa trimiterea in judecata a lui Ionel Arsene, pentru doua fapte de trafic de influenta, judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Neamt a facut „verificarea starii de arest”. Ionel Arsene a fost prezent la sedinta de judecata, alaturi de avocatii sai. Dupa trei ore…

- Congresul brazilian (parlamentul tarii) a validat decretul care transfera catre armata comanda fortelor de securitate ale statului Rio de Janeiro, in pofida temerilor legate de eventuale incalcari ale drepturilor omului, transmite AFP. Senatul brazilian a adoptat miercuri, cu 55 de voturi pentru…

- Numele de Silviu Decebal Draghiș nu spune multe omului de rand din Piatra Neamț. Poate doar celor ahtiați dupa sporturi extreme, care au auzit acest nume in contextul organizator al mai multor manifestari facute la Piatra Neamț. Oamenii care s-au aflat in jurul lui Gheorghe Ștefan știau, insa, foarte…

- Theodor Nicolescu, fost deputat PNL de Argeș și fost vicepreședinte ANRP, a fost condamnat la 9 ani și patru luni de inchisoare, alaturi de fostul șef al ANI, Horia Georgescu, care a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul in care DNA i-a pus sub acuzare pentru ca au aprobat…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au pronuntat, miercuri, decizia pe fond in dosarul retrocedarilor date de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP). Astfel, Horia Georgescu, fostul sef al Agentiei Nationale de Integritate, a aflat ca a fost condamnat la 4 ani de inchisoare.…

- Faptele pentru care fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu, a fost condamnat in Dosarul Microsoft sunt de o gravitate fara precedent, "aspect ce releva din partea detinutului un potential criminogen extrem de ridicat." Aceasta este o parte din motivarea judecatorului de la Tribunalul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Darius Valcov va ramane consilier pana in momentul in care va fi condamnat definitiv. Dancila a citat prezumția de nevinovație și a precizat ca “va avea o alta abordare” in momentul in care va exista o sentința definitiva. Premierul Viorica Dancila a confirmat…

- Dincolo de corul bocitoarelor pe umarul lui Ionel Arsene sau de cel al hulitorilor – care crește, pe masura ce instaleaza siguranța ca Arsene nu se va intoarce la butoane -, scandalul in care este implicat acesta merita analizat și comentat. Pentru ca nu se poate spune ca Arsene a fost și este coruptul…

- Prefectul de Neamț are 48 de ore la dispoziție sa emita ordinul prin care-l suspenda pe Ionel Arsene din calitatea de consilier județean și, implicit, din cea de președinte al Consiliului Județean Neamț. Asta inseamna ca, pana cel mai tarziu joi , 1 februarie, trebuie dat ordinul de suspendare, dupa…

- Curtea de Apel Bacau a admis contestația formulata de procurorii DNA și a decis sa-l trimita dupa gratii pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Acuzat de trafic de influența de pe vremea cand deținea funcția de deputat de Neamț, Arsene a fost plasat, inițial, sub control judiciar…

- Presedintele PSD Neamt si sef al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luata, astazi, de Curtea de Apel Bacau. El este acuzat de procurorii DNA de trafic de influenta pentru fapte care s-ar fi petrecut in anul 2013, si care au fost denuntate…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si lider al organizatiei PSD Neamt, va afla luni, 29 ianuarie, daca va fi cercetat in stare de libertate sau in arest preventiv in dosarul unde este inculpat de procurorii DNA sub acuzatia de trafic de influenta.

- Contestațiile asupra controlului judiciar in care a fost plasat Ionel Arsene de Tribunalul Bacau se vor judeca luni, 29 ianuarie, la ora 11, la Curtea de Apel Bacau, dupa cum o confirma portalul instanțelor. Dupa cum ați putut citi aici , atat Ionel Arsene, cat și procurorii DNA Bacau au contestat masura…

- Conform procurorilor DNA, Gheorghe Stefan i-ar fi dat lui Arsene 100.000 de euro, pentru a-l elimina din viata politica pe Culita Tarata, fostul sef al CJ Neamt.Dosarul cu care DNA l-a incoltit pe Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, contine o multime de informatii surprinzatoare.…

- Dosarul liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, care s-a judecat la Tribunalul Bacau, are conexiuni multiple. In cazul mitei sunt implicați atit Gheorghe Ștefan, cit și Dan Turturica, coordonatorul site-ului Digi24.ro.

- Jurnalistul Victor Ciutacu lanseaza un atac foarte dur la adresa jurnalistului Dan Turturica și a postului Digi24, dupa ce numele acestuia apare intr-un dosar la DNA, ca intermediar al șpagii dintre Ionel Arsene și Horia Georgescu. Ciutacu susține ca Turturica este doar o unealta a sistemului, iar…

- Jurnalistul Dan Turturica a reacționat pe pagina sa de pe o rețea de socializare, dupa ce numele sau a aparut in dosarul președintelui CJ Neamț, Ionel Arsene. Numele lui Dan Turturica apare in dosarul in care Ionel Arsene este acuzat de fapte de corupție . In dosarul fostului demnitar al statului roman…

- Dan Turturica, coordonatorul digi24.ro și fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, raspunde la acuzațiile ca ar fi fost intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan, fost primar al municipiului Piatra Neamț, pentru Horia Georgescu, fostul șef ANI. Jurnalistul afirma ca fie este vorba despre o…

- Dosarul lui Ionel Arsene devoaleaza, inca o data, mecanismele sensibile ale faptelor de corupție, cat de greu se probeaza acest gen de fapte și cum persoane cu funcții lucreaza pentru cercuri restranse deși sunt numite de cetațeni pentru a le servi interesele. Fostul deputat de Neamț, Ionel Arsene,…

- Horia Georgescu, fostul șef al Agenției Naționale de Integritate, reacționeaza la informația ca Gheorghe Ștefan „Pinalti” ar fi vrut sa-l mituiasca, in scopul intocmirii unui raport de incompatibilitate pe numele lui Culița Tarața, președintele al CJ Neamț la acel moment.Potrivit motivarii…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a contestat sentinta Tribunalului Bacau prin care a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Decizia lui Arsene a fost aflata dupa ce Direcția Naționala Anticorupție susține,…

- Direcția Naționala Anticorupție susține, in ordonanța prin care s-a dispus urmarirea penala a liderului PSD Neamț, Ionel Arsene, ca jurnalistul Dan Turturica, fost redactor-șef al ziarului „Romania libera”, in prezent redactor-șef digi24.ro, ar fi intermediat o șpaga de la Gheorghe Ștefan. Banii…

- Noi dezvaluiri incredibile ies la iveala in dosarul in care Ion Arsene este acuzat de trafic de influenta! Potrivit motivarii Tribunalului Bacau, Arsene ar fi primit 100.000 euro pentru a-i da lui Horia Georgescu pentru ca o persoana din conducerea administratiei locale sa fie eliminata din functie.…

- Seful Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, i-a transmis lui Gheorghe Stefan, in ianuarie 2017, "sa stea linistit" pentru ca PSD urmeaza sa dea o ordonanta privind gratierea unor pedepse, in urma careia va iesi din inchisoare, potrivit motivarii deciziei Tribunalului Bacau de respingere a arestarii…

- Procurorii DNA îl acuza pe Ionel Arsene ca a intervenit în 2013 pe lânga o persoana din conducerea Agenției Naționale de Integritate pentru ca președintele de la acea vreme a Consiliului Județean Neamț, Culița Tarâța, sa fie

- Date noi in ancheta presedintelui Consiliului Judetean Neamt. Procurorii au probe care arata ca a returnat o parte din mita. Ionel Arsene este acuzat ca pe vremea cand era deputat ar fi luat 100.000 de euro mita pentru a-ii face un dosar la ANI unui adversar politic, Culita Tarata, fost sef al judetului…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia referatului procurorilor in cazul spagii de 100.000 de euro pe care ar fi primit-o presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Va prezentam dedesubturile acestui caz fabulos. Miza ar fi fost infundarea lui Culita Tarata, presedinte…

- Aproape imediat dupa ce completul de judecata l-a anunțat ca a nu va fi arestat preventinv, decizia fiind aceea a controlului judiciar, Ionel Arsene a postat un mesaj pentru familie și susținatori, in care iși susține nevinovația și declara ca va continua activitatea de la Consiliul Județean Neamț.…

- "Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanța. Era normal sa se intample asta dupa ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decat denunțul unui arestat. Cel indicat de denunțator ca ar fi fost…

- Potrivit unor surse citate de Antena 3, Gheorghe Ștefan ar fi autorul denunțului in dosarul in care șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut joi 24 de ore de procurorii DNA.Intrebat de presa daca este adevarat, fostul primar al orașului Piatra Neamț a negat, spunand ca…

- Ionel Arsene, seful Consiliului Judetean Neamt retinut joi de procurorii DNA pentru trafic de influenta, a fost in 2014 tinta unui scandal, dupa ce pe internet a fost postata o inregistrare care il surprinde in timp ce intretine relatii intime cu o tanara.

- Gheorghe Ștefan, zis „Pinalti”, fostul primar al municipiului Piatra Neamț, a ajuns joi, 18 ianuarie, la ora 13.45, la sediul central al DNA. Gheorghe Stefan - care a fost trimis in judecata in mai multe dosare penale - a fost eliberat conditionat din penitenciar in luna septembrie, dupa ce a executat…

- Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei Radu Mazare. Decizia nu este una definitiva și va fi atacata in instanța de avocații fostului edil. Instanta suprema a emis, miercuri, mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar al Constantei…

- Paun Alin Valentin, elevul de 16 ani, arestat preventiv pentru agresarea profesoarei de la Scoala Gimnaziala Poroschia a fost eliberat. Instanta a decis scoaterea din arest preventiv si punerea sub control judiciar. Adolescentul se poate intoarce la scoala.

- Fostul director al Muzeului de Istorie Constanta Constantin Chera a fost achitat joi, de Curtea de Apel Constanta, dupa ce prima instanta il condamnase la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, aceeasi decizie de achitare fiind luata si in cazul fostului director…