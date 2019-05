Decizie definitiva ICCJ pentru Liviu Dragnea. Sentinta in dosarul angajarilor fictive Decizie definitiva ICCJ pentru Liviu Dragnea. Sentinta in dosarul angajarilor fictive Adrian Toni Neacșu, avocatul Olguței Șefu din dosar, spune ca exista și posibilitatea amanarii sentinței, dar parerea lui este ca o decizie definitiva va fi data astazi. Despre posibilitatea rejudecarii in cazul in care se va amana dupa 1 iunie, cand una dintre judecatoarele completului iese la pensie, Toni Neacșu atrage atenția ca pentru unii din inculpați, e posibil sa intervina prescripția. Totodata, daca va fi data sentința astazi, decizia CCR din 5 iunie nu poate schimba cu nimic decizia magistraților. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi decisiva pentru liderul PSD, Liviu Dragnea in procesul in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman. Judecatorii Instanței Supreme vor pronunța verdictul final in dosarul in care președintele PSD Liviu Dragnea este acuzat ca, in calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman,…

- Pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman (DGASPC), in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu, fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare este asteptata luni. DNA a cerut o pedeapsa mai mare, orientata spre medie,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca nu are emotii in privinta sentintei care va fi data pe 27 mai in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si ca este "complet nevinovat". "Eu nu mai am...

- Decizie definitiva in dosarul angajarilor fictive in Teleorman Foto arhiva Înalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta, la 27 mai, decizia definitiva în dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. În prima instanta, liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- Un nou termen in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care este judecat si Liviu Dragnea, are loc astazi la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Inca de la ora 8, in fata sediului ICCJ s-au adunat cativa sustinatori ai liderului PSD.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- Aparatorii lui Liviu Dragnea și cei care o reprezinta in instanța pe fosta directoare DGASPC Teleorman au depus la Inalta Curte de Casație și Justiție cereri prin care susțin ca decizia a fost pronunțata in prima instanța de un complet nelegal. Mai mult, aceștia cer rejudecarea dosarului de catre un…