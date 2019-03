Decizie definitiva: DNA era competenta sa faca ancheta in dosarul in care Oprea este judecat pentru moartea politistului Gigina

Procurorii DNA erau competenti sa faca ancheta in dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina.



Decizia apartine Curtii de Apel Bucuresti, care a decis trimiterea dosarului la Tribunalul Bucuresti pentru a se continua procesul, potrivit portalului instantelor.



Magistratii au transat in mod definitiv una dintre controversele juridice ridicate de mai mai multe persoane publice: daca procurorii DNA au competenta de a instrumenta un dosar de ucidere din culpa, in care este implicat un inalt demnitar.



