Decizie de ULTIMĂ ORĂ luată de BNR Banca Centrala a mentinut nemodificate atat rata dobanzii pentru facilitatea de depozit (1,50% pe an), cat si pe cea a dobanzii pentru facilitatii de creditare (3,50% pe an). BNR a pastrat neschimbate si nivelurile rateloror pentru rezervele minime obligatorii. in lei si in valuta, ale institutiilor de credit. De la inceputul anului, Banca Nationala a majorat dobanda-cheie de trei ori. In ianuarie, indcatorul a crescut de la 1,75% pana la 2%, in februarie a urmat un nou salt, pana la 2,25%, pentru ca in mai sa atinga nivelul de 2,5, care a ramas neschimbat pana in prezent. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila a adoptat miercuri un proiect referitor la comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul. „Prin acest proiect, Banca Nationala a Romaniei este desemnata autoritate competenta responsabila cu asigurarea...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 3,38%, de la 3,39%, nivel atins joi, iar indicii la 6, 9 si 12 luni au stagnat la maximele anului, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR.…

- Președinta unei secții de votare din comuna Turburea este cercetata de polițiști, dupa o decizie luata sambata, la referendumul pentru familie. „A desemnat doi membri ai comisiei pentru a se deplasa cu urna mobila, fara sa fie insoțiți de polițistul desemnat. In cauza s-a intocmit un dosar penal in…

- Chrissy Teigen, soția lui John Legend, cunoscuta pentru controversatele subiecte pe care le dezbate, a adus in discuție și de aceasta data un subiect pe baza caruia mulți oameni de știința o contrazic. Mai exact, vedeta a declarat ca și-a mancat placenta pentru a preveni depresia postnatala

- ♦ Inflatia a revenit in august peste pragul de 5%, iar economistii nu exclud o noua interventie a BNR pentru majorarea dobanzii-cheie (2,5% in prezent), desi cred ca banca centrala nu se va pripi si va astepta sa vada cum evolueaza lucrurile in lunile ce vin. De la finalul anului…

- Federația de fotbal din Serbia s-a temut ca va juca partida cu Romania din Liga Națiunilor in fața unui stadion mai mult gol și a decis sa acorde aproximativ 10.000 de bilete școlilor din Belgrad. Serbia - Romania e astazi, de la 21:45, liveTEXT AICI și in direct pe Pro TV. ...

- Dupa ce in luna martie a acestui an au aprobat un proiect de hotarare privind achizitia sediului REMIN din Baia Mare si a Hotelului Maramures, ambele aflate in proprietatea companiei amintite, consilierii locali au facut, in sedinta extraordinara din 13 august, o completare la proiectul respectiv. Este…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a stagnat vineri la valoarea de 3,30%, la fel ca si Robor la 6 luni care a ramas la 3,44%, nivelul de joi. Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul…