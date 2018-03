Stiri pe aceeasi tema

- Competiția Exatlon a ajuns la cote maxime. Scandalul provocat de Giani Kirița impotriva Razboinicilor a imparțit Romania in doua. Fanii echipei albastre au fost extrem de afectați in urma atitudinii pe care fostul fotbalist a avut-o vizavi de adversari și au decis sa ia atitudine. Telespectatorii au…

- Editia din acest an a Campionatului National de Freestyle Kickboxing a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute, la Bucuresti, pe tabloul de concurs aflandu-se peste 500 de luptatori de la 48 de cluburi din Romania. La competitie au participat cu rezultate deosebite si sportivii de la clubul ...

- Ups! Cumnatul lui Carmen de la Salciua a pațit-o! Și toate i se trag de la fratele sau celebru: Culița Sterp. Mai exact, artistul nu a ezitat sa faca publica o imagine in care fratele sau mai mic apare intr-o ipostaza in care nimeni nu iși dorește sa fie pe rețelele de socializare. Nu, nu […] The post…

- Meteorologii anunța noi episoade de vreme extrema in Romania. Vremea se incalzește, in prima faza, in cursul saptamanii viitoare, ajungand la maxime de 18-20 de grade in weekendul viitor. Dar apoi nu e exclus sa avem noi infiltrații de aer rece! Va fi supriza neplacuta de Paște? Vestea buna: vine primavara…

- Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire…

- Gabriela Cristea a devenit mama pe 23 septembrie, iar de atunci și-a propus sa dea jos surplusul de greutate pe care l-a luat in timpul sarcinii. Recent, vedeta a spus ca a scapat de 10 kilograme, insa imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, arata altceva. Gabi e ușor plinuța, dar…

- HOROSCOP 18 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Nicolae Badea, fostul patron al lui Dinamo, club pe care-l diriguiește acum Ionuț Negoița, se respecta! Iese la piața cu bodyguardul, care ii mai da și sfaturi, dar are grija și de ”bagajele” omului de afaceri! In urma cu doua zile, Badea și-a facut timp pentru cumparaturi, iar CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Cereale cu salmonella, comercializate in Romania! Produsele au fost retrase de pe rafturile magazinelor. In urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va dezvaluie documente senzaționale legate de fostul patron al OTV-ului, Dan Diaconescu. Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al CANCAN.ro) au intrat in posesia unor acte dintr-un dosar in care realizatorul TV este acuzat ca ar fi trecut nu mai puțin…

- Tibi Ușeriu a caștigat maratonul Arctic Ultra 6633 pe cand in Romania abia se facea de miezul nopții. Cine e insa Tibi Ușeriu și cum a devenit omul care a dus drapelul Romaniei acolo unde alții nici nu visau? Tibi Ușeriu și-a rezumat succesul recent printr-un mesaj simplu, puternic: „Nu conteaza ca…

- Viteza la internet e in continua creștere in Romania, fie ca vorbim de Orange, Telekom sau de alți operatori de servicii de internet fix sau mobil, conform noilor date ANCOM. ANCOM a dat publicitații noi date cu privire la viteza la internet din Romania și avem statistici atat despre conexiunile fixe,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat marti, de magistratii Tribunalului Brasov, in dosarul „Motorina”, a declarat purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov, judecatoarea Gabriela Ciolacu. Hotararea nu este definitiva, Sorin Blejnar fiind acuzat in acest dosar de doua infractiuni: sprijinire…

- Primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Aceștia nu au voie sa-l scoata la aer decat intr-o cușca, au dezvaluit surse din penitenciar pentru CANCAN.ro,…

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, o poveste șocanta, care ii implica pe membrii clanului Kalu. Sursele DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.ro) ne-au dezvaluit ca, in noaptea de miercuri spre joi, la ora 04:00 dimineața, Marcel Kalu, tatal lui Marco și Franco…

- Gina Pistol se menține perfect, la cei 37 de ani pe care-i are, dar și muncește pentru asta. Chiar ea a dezvaluit ca face multa mișcare, sub coordonarea unui antrenor special. Gina a povestit, la o emisiune tv, ce fel de sport face aproape zi de zi. „De cand ma antrenez cu Carmen niciun antrenamet […]…

- Raoul s-a ales cu al patrulea dosar penal pentru conducere fara permis. Ultimul dosar deschis pe numele cantarețului se afla la Judecatoria Braila, fiind inregistrat pe 22 februarie. De patru ori a fost prins Raoul conducand fara permis de conducere . Polițiștii de la Rutiera i-au facut de trei ori…

- Exatlon 27 februarie. Anca, de la echipa ”Razboinicii”, va pleca acasa! Ea a fosat eliminata marți din competiția care are loc in Republica Dominicana. Ștefan și Anca au fost nominalizati spre eliminare, iar Cosmin Cernat dat mai tarziu vestea. Anca a fost concurenta care va parasi competiția. „Numele…

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cum a recaștigat Cristi Minculescu dreptul sa cante sub numele IRIS. Va aratam, in premiera, documente din dosarul in care Ioan Dumitrescu a cerut ordonanța președințiala prin care Cristi Minculescu, Doru Borobeica și Valter Popa…

- Zeci de pacienți ai secției de Oncologie din cadrul spitalului Municipal Arad sunt nevoiți sa aștepte cu orele la cabinetele de specialitate. Un tanar care insoțea, joi, la spital, un membru al familiei sale, a rabufnit și a postat pe rețelele de socializare un mesaj cat se poate de lamuritor. „Asta…

- Anastasia Cecati, tanara actrița asasinata cu o violența ieșita din comun, a aparut intr-un serial din Romania, care face furori in randul telespectatorilor. Vedeta de peste Prut a jucat intr-un episod din sezonul doi, intitulat „Nimfele”. Ipostazele in care artista era au facut ca ea sa nu treasca…

- Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a dezvaluit in exclusivitate schimbul de SMS-uri pe care și l-au dat Ana Baniciu, alias „Funduleț”, și Smiley. Artistul și Gina Pistol sunt intr-o relație de anul trecut. Smiley nu a recunoscut in public ca se iubește cu blondina, pentru ca era inca in „tatonari”…

- Un cetațean din Romania care iși spune in mediul on-line “Suveran maximus” pare sa fie persoana care a invațat mai mulți șoferi sa mearga cu numele false la mașina. “Regele suveranilor” a urcat o filmare pe contul personal de socializare in care ii “invața” pe oamenii creduli ce trebuie sa faca pentru…

- A construit și a amenajat case care ar putea concura cu cele ale vedetelor de la Hollywood. Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan a investit 12 milioane de euro intr-un complex rezidențial cu facilitați de top. Acesta ne-a invitat in cele doua apartamente ale sale in care nu a investit doar bani, ci…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Carmen de la Salciua seamana tot mai mult cu Bianca Dragușanu și nu doar din punct de vedere vestimentar, ci și fizic. Asta o afirma și prietenii apropiați ai cantareței de muzica populara. O poza postata de artista pe Facebook i-a uimit pe fanii ei. Blonda, foarte slaba, cu un bust generos și cu buze…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern."Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Forma finala a taxei trebuie sa aiba un singur scop, pentru ca si eu, si Guvernul Romaniei, si cred ca fiecare dintre noi ne dorim sa traim intr-un mediu curat, intr-un mediu sanatos, dar nu numai noi acum ci si generatiile viitoare, si suntem responsabili pentru acest lucru (...) Nu este o taxa…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Amanunte incendiare sunt scoase la iveala! Una dintre cele mai importante televiziuni din Romania ar fi in spatele mobilizarii mișcarii #Rezist. Cunoscutul post de televiziune ar face acest lucru prin intermediul uneia dintre vedetele sale. Cancan.ro susține ca PRO TV s-ar afla in spatele mobilizarii…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…