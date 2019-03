Decizie de ultimă oră în cazul românului condamnat la moarte în Malaezia: nu va mai fi spânzurat Timisoreanul in varsta de 32 de ani, a fost arestat in octombrie 2011. Acesta a fost prins cu peste 3 grame de metanfetamina. El a fost acuzat de trafic de droguri si condamnat la moarte prin spanzurare. Insa, cei cinci judecatori au hotarat ca Peity sa fie condamnat pentru deținere de droguri, nu pentru trafic, potrivit Romania TV. Așadar el trebuie sa execute o sentinta de 18 ani de inchisoare si sa primeasca 10 lovituri de trestie de zahar. Pedeapsa va fi aplicata retroactiv, incepand cu data de 12 octombrie 2011, cand a fost arestat. Asta inseamna ca mai are zece ani… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

