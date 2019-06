Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au transmis mesaje dupa ce patru copii au fost luati de viitura la Sangeru, in judetul Prahova si dupa ce mai multe zone au fost afectate de inundatii.

- Guvernul a anuntat, sambata, ca va lua masuri urgente pentru sprijinirea cetatenilor afectati de inundatii, pe baza unui raport care a fost solicitat Ministerului Afacerilor Interne (MAI). "Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele…

- Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile.Pe baza acestei analize, Guvernul va lua masuri urgente pentru sprijinirea oamenilor si a comunitatilor care…

- Fenomenele meteorologice si hidrologice au produs efecte in 55 localitati din 15 judete, cea mai grava situatie fiind inregistrata in judetul Prahova, unde doi copii au fost gasiti inecati in urma unei viituri, alti doi fiind dati disparuti. "Cinci persoane, o mama si patru copii, au fost surprinse…

Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de 550.200 de lei pentru sprijinirea a 147 de familii si persoane singure aflate in situatii de necesitate ori deosebite, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, potrivit agerpres.ro.