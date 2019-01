Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat ca exista un cerc restrans de persoane banuite ca ar fi accesat ilegal semafoare din Bucuresti, subliniind ca cel care a introdus diagrame pentru culorile rosu si verde a lucrat in sistemul... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu spune ca iși asuma reacția pe care a avut-o marți, in Comisia de Sanatate de la Primaria Capitalei, cand a injurat-o pe Ana Ciceala, consilier general USR, care a cerut explicații cu privire la situația de la Maternitatea Giulești. Injuratura a fost chiar și consemnata…

- MAE a anuntat ca ambasada Romaniei la Roma actioneaza pentru a preintampina posibile discriminari ale romanilor, in urma modificarii Codului rutier italian, oferind asistenta consulara cetatenilor care vor constata masuri abuzive din partea autoritatilor locale in aplicarea noii legi in Italia. “Cu…

- Salome Zurabisvili, fostul ambasador al Franței la Tbilisi, a devenit prima femeie președinte al Georgiei, dupa ce a caștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scrie BBC News. Sustinuta de partidul la putere Visul georgian, Zurabisvili l-a devansat categoric pe contracandidatul sau din turul…

- Solicitarea este formulata "in vederea asigurarii respectarii dreptului la aparare si dreptului la un proces echitabil, in conditiile in care intelegem sa ne indreptam impotriva acesteia, atat prin exercitarea cailor extraordinare de atac prevazute de dispozitiile Codului de procedura civila si,…

- Victor Micula revine in functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care il eliberase din acest post in ianuarie 2018.Printr-o decizie a premierului Dancila publicata miercuri in Monitorul oficial, Victor Micula a fost numit…

- Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca va participa la reuniunea Comisiei de la Veneția in care se va discuta despre modificarea legislației penale din...

- Universitatea Ovidius din Constanta a organizat joi, in parteneriat cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Educatiei Nationale, Conferinta "Prezenta NATO in regiunea Marii Negre", in cadrul campaniei de informare publica #WeAreNATO, ce se desfasoara in mai multe…