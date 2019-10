Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii și procurorii DICOT au facut în judetul Mures trei perchezitii domiciliare, dupa ce din cercetari a reiesit ca, de la începutul anului si pâna în prezent, un barbat de 27 de ani si o femeie de 31 de ani, ambii din judetul Mures, ar fi dus în Cluj-Napoca…

- Este un cunoscut prezentator TV si fostul sot al Biancai Dragusanu! Asa il stie lumea pe Victor Slav, cel cu care cunoscuta blondina are o fetita in varsta de trei ani. A aparut in showbiz-ul romanesc inca de acum multi ani. Dupa multe ore petrecute in sala de forta, dar dupa cateva schimbari de look,…

- Victor Slav ar fi fost prins la volan in timp ce era sub influența drogurilor, iar potrivit declarațiilor aparute in presa, fostul soț al Biancai Dragușanu ar fi fost singur in mașina atunci cand a fost oprit de polițiști, noteaza click.ro. Victor Slav ar fi coborat din mașina, la cererea poliției,…

- Victor Slav are probleme cu legea și nu este prima data. Dupa ce in 2017 a fost prins cu o viteza mult peste limita legala și a ramas fara permis auto, acum prezentatorul de televiziune a fost prins la volan sub influența unor substanțe interzise. Victor Slav, in varsta de 39 de ani, a fost oprit de…

- Victor Slav și Cristina Mihaela Dorobantu sunt prezentatorii show-ului „Imi place dansul”, care va fi difuzat in aceasta toamna la Kanal D. Pregatirile pentru show-ul toamnei, „Imi place dansul” au inceput, echipa juriului emisiunii este completa, iar prezentatorii show-ului abia așteapta sa ii cunoasca…

- E.ON Energie Romania a pus in functiune, luna trecuta, trei noi statii de incarcare rapida a autovehiculelor electrice, la Central Plaza – Universul Sanatatii Sf. Spiridon Bacau – Str. Erou Ciprian Pintea nr.29 (Mc Donalds), Bacau, benzinaria MOL Sovata, Str. Praidului FN (str. Primaverii, nr.58),…

- Circulatia rutiera va fi inchisa, temporar, in perioada 17-25 iulie, pe pasajul DN 14A peste Autostrada A3, in judetul Mures, pentru montarea grinzilor, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.