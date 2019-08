Decizie de ultim moment a Parlamentului de la Chișinău - Cum va arăta noul sistem electoral Parlamentul de la Chisinau a anulat joi sistemul electoral mixt, aproband revenirea la sistemul electoral proportional pe liste de partid. Deputatii au votat in lectura a treia si finala modificarea Codului electoral, a Legii privind partidele politice, a Legii privind statutul deputatului in parlament si a Codului contraventional, potrivit Basarabia.md citata de Agerpres. Modificarile legislative mai vizeaza imbunatatirea sistemului electoral proportional care a existat pana in 2017 legat de modul de votare in diaspora, transparentizarea finantarii partidelor si a campaniilor electorale, stabilirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta prorusa a Parlamentului de la Chisinau, Zinaida Greceanii, a declarat pentru presa de la Moscova ca legea care interzice propaganda rusa in Republica Moldova, ce presupune interzicerea transmisiunii stirilor si a emisiunilor politice rusesti la televiziune moldovenesti, ar putea fi anulata…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca decizia CCR cu privire la Codurile penale "sanctioneaza, pentru a doua oara, demersul legislativ al coalitiei PSD-ALDE" si ca modificarile aduse legislatiei penale sunt "nocive si contrare". "Decizia pronuntata astazi de catre Curtea Constitutionala, prin care s-a…

- Un grup de deputați a inregistrat in Parlament un proiect de modificare a Codului vamal, Legii cu privire la introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de catre persoane fizice și Codului transporturilor rutiere, prin care vor sa permita introducerea in

- CCR a avut pe ordinea de zi, in 22 mai, in 28 mai, in 4 iunie si in 26 iunie, obiectiile de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie. Obiectiile…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a fost revoltata de programarea semifinalei cu Germaniei U-219, joi, de la ora locala 18.00 (ora 19.00, ora Romaniei), insa exista o explicatie pentru aceasta situatie.

- O zi complicata, cu decizii importante in Consiliul Suprem de Securitate și o noua reuniune a Parlamentului de la Chișinau. Pe scurt, se cauta miliardul de dolari. Situația se schimba de la o ora la alta.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, marți, ca in ședința de Guvern de joi vor fi discutate modificarile Legii Pensiilor, respectiv modificarea alineatelor pe care Curtea Constituționala le-a solicitat. Potrivit lui Budai, dupa ședința de Guvern vor fi inaintate Parlamentului formele finale,…