Stiri pe aceeasi tema

- Cand scandalul a degenerat in violenta, proprietarul casei a intervenit pentru a-i desparti, insa a fost lovit cu pumnii de iubitul surorii sale. De furie, proprietarul a luat un cutit din bucatarie si l-a injunghiat pe bataus in piept. Acesta a fost dus in cele din urma la Unitatea de Primire Urgente…

- Tot mai multe persoane ajuns la spital din cauza caldurii. Un baiat in varsta de 17 ani a fost adus la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" dupa ce i s-a facut rau in urma expunerii la soare. Baiatul prezenta simptome ale insolatiei. „Pacientul in varsta de 17 ani a ajuns…

- Doua persoane au venit ieri la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu arsuri de gradul I dupa ce au stat perioade mai lungi in soare. O femeie de 23 de ani a avut nevoie de ingrijire din cauza unei arsuri pe gamba, iar un barbat de 27 de ani s-a ales cu arsuri…

- In ultimele cinci zile, doi bolnavi din regiunea Moldovei au inceput o lupta pentru viata dupa ce, in urma unor accidente, si-au ars aproape intreg corpul. Niciunul dintre ei n-a primit insa nicio sansa la cea mai apropiata si cea mai mare unitate medicala din zona, Spitalul „Sfantul Spiridon" din Iasi,…

- Un batran de 80 de ani a fost calcat in picioare, la propriu, de un vecin care a intrat peste el in casa. Agresorul i-a cerut bani imprumut iar batranul a explicat ca nu are de unde sa-i dea, astfel ca vecinul a inceput sa-l loveasca cu bestialitate. Dupa ce s-a prabușit la pamant, agresorul a fugit…

- Un barbat din Podu Iloaiei a incercat sa se sinucida weekendul acesta pentru ca a fost parasit de concubina. De suparare, barbatul in varsta de 45 de ani s-a injunghiat cu un cutit in burta. Acesta a ajuns in cele din urma la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi,…

- Un iesean in varsta de 37 de ani a cazut, din neatentie, de la trei metri inaltime. Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu o fractura deschisa la picior si a fost operat imediat. „Pacientul in varsta de 37 de ani a fost adus la spital cu o contuzie…

- Victima a fost adusa ulterior la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu mai multe rani la fata, picior si in zona toraco-abdominala, dar si cu un deget de la mana rupt. „Pacientul in varsta de 58 de ani a ajuns la Urgente in urma unei agresiuni. Acesta prezenta…