Stiri pe aceeasi tema

- Iata o noua dovada a modului “profesionist” in care s-a lucrat la celebra “Unitate Haules”, asa cum este cunoscuta structura DNA Ploiesti. Parchetul anticoruptie a contabilizat doua noi achitari dispuse intr-un dosar instrumentat si trimis in instanta de DNA Ploiesti in 2014, an in care asa-zisa “unitate…

- Omul de afaceri Liviu Luca are de executat zece ani de inchisoare, dupa ramanerea definitiva a deciziei Tribunalului Prahova de contopire a pedepselor primite in patru dosare penale.Curtea de Apel Ploiesti a respins ca nefondata contestatia formulata de Liviu Luca impotriva sentintei penale…

- Tribunalul Prahova i-a achitat marți pe toți inculpatii din dosarul de spalare de bani in care au fost trimiși in judecata conducatorii companiei cu capital rus Petrotel Lukoil Ploiesti. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Mircea Negulescu, cand era la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești,…

- Fostul ministru al Justiției, Robert Cazanciuc, reacție vehementa, pe Facebook, dupa ce judecatorii au decis, miercuri, schimbarea temeiului pe baza caruia s-a dispus clasarea acuzației de complicitate la abuz in serviciu in cazul lui Tiberiu Nițu. DNA a anunțat ca acuzațiile in cazul fostului procuror…

- Curtea de Apel Ploiesti a respins definitiv luni cererea fostului parlamentar Sebastian Ghita de revocare a masurii arestarii preventive. Pe 28 august, Tribunalul Prahova respingea, in prima instanta, ca neintemeiata, solicitarea lui Sebastian Ghita, decizie contestata ulterior de fostul…

