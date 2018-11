Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui microbuz scolar a fost prins vineri baut la volan de catre politistii din localitatea Ilia, inainte ca acesta sa fi apucat sa efectueze vreun transport cu elevii, barbatul fiind amendat si...

- Politistii Biroului de Ordine Publica Turda cerceteaza un barbat din comuna Mihai Viteazul, pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Hida au depistat in noaptea de 6 spre 7 septembrie, in jurul orei 1, un barbat din Creaca, in timp ce conducea autoturismul pe Drumul Judetean 108 A, prin comuna. La testarea cu alcooltestul s-a evidentiat o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta…

- Politistii de frontiera au oprit in trafic un cetațean roman avand permisul anulat și conducand un autoturism cu numere false. Seara trecuta in jurul orei 22.00 o patrula mixta formata din polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Oravița – judetul Caras Severin, și polițiști…

- In seara zilei de 26 august a.c., politistii care actionau pe raza Sectiei 1 politie rurala Maracineni au fost sesizati de producerea unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, pe drumul judetean 203K. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un buzoian de 41 de ani,…

- Tottenham a inceput bine acest sezon de Premier League, cu doua victorii impotriva celor de la Newcastle si Fulham. Campionul Mondial Hugo Lloris si titularul echipei antrenate de Mauricio Pochettino a fost in centrul atentiei vineri seara, fiind implicat intr-un scandal, in urma...

- Mai multi soferi s au ales cu dosar penal dupa ce au fost depistati de politisti bauti sau sub influenta substantelor psihoactive.astfel, la data de 23 august a.c., in jurul orei 01:20, politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, in varsta de 29 de ani, din municipiul…

- Fostul fotbalist Gabriel Bostina a fost prins beat la volan, vineri noapte, in Capitala, de catre brigada politiei rutiere, in urma unui control de rutina, informeaza Romania TV. Politistii i-au solicitat sa sufle in alcooltest, dar fotbalistul a refuzat, in prima faza. Apoi a revenit asupra deciziei…