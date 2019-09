Decizie CONTROVERSATĂ! Undă verde pentru sinucidere asistată Potrivit judecatorilor constitutionali, sinuciderea asistata nu trebuie considerata o crima și nu trebuie pedepsita. Pentru a se ajunge la un asemenea demers, pacientul trebuie sa fie insa intr-o stare care ii provoace o suferința fizica sau psihica, relateaza Romania TV. Mai mult, initial, acesta trebuie sa fie ținut in viața, pentru o perioada de timp, de tratamente sau aparate. O tara europeana vrea sa legifereze eutanasierea pentru oameni In urma deciziei Curtii Constitutionale, Parlamentul de la Roma trebuie sa dezbata acest proiect. Totul si in contextul in care Biserica… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Decizie intr-o problema foarte delicata. Curtea Constituționala a Italiei da unda verde sinuciderii asistate. Ajutorul acordat cuiva sa se sinucida, in condiții de suferința intolerabila, nu este mereu o infracțiune, a decis Curtea, spre indignarea Bisericii Catolice. Parlamentul de la Roma trebuie…

