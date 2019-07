Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a ajuns in pușcarie pe 27 mai, dar ar putea fi eliberat pe 3 iulie! Totul depinde de CCR, care va tranșa speța semnalizata de Florin Iordache pentru completurile de 3 judecatori de la ICCJ. Daca vor fi declarate neconstituționale, Dragnea va fi eliberat din penitenciar.Aflata…

- Omul de afaceri Viorel Rusu a fost gasit nevinovat de acuzațiile de spalare de bani și abuz in serviciu, formulate de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bacau. Aceștia l-au trimis in judecata pe Rusu, alaturi de Conextrust... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In aceasta saptamana, doua carți care pot atinge suflete. Una este despre relația unei bunici cinice cu nepoata sa. Cealalta este povestea vieții lui Robin Williams. Cartea verii (Tove Jansson, Editura Young Art) Nu m-am hotarat cui sa recomand mai degraba aceasta carte. Copiilor sau adulților? Sau…

- Marius Craciun a ieșit caștigator la finalul emisiunii „Ferma”, difuzata de Pro TV, și a caștigat 50.000 de euro. Marele caștigator are, insa, o poveste de viața impresionanta. Marius este din Pitești și este absolvent al Facultații de Educație Fizica și Sport. El face parte din lotul național olimpic…

- Marius Craciun, cel care a ieșit invingator la emisiunea Ferma, de la Pro TV, are o poveste de viața impresionanta. Marius Craciun a fost cel care a caștigat show-ul Ferma și a intrat in posesia premiului in valoare de 50.000 de euro. Marius Craciun l-a invins pe Catalin Moroșanu in duelul din finala.…

- Marius Craciun are 23 de ani și a marturisit ca banii pe care i-a caștigat la "Ferma" vor fi folosiți pentru a-și ajuta familia. In 2018, a participat la "Ninja Warrior", reușind sa ajunga in finala. A absolvit Facultatea de Educație Fizica și Sport. Marius Craciun, iubitul Dianei Belbita,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, la Vaslui, cu ocazia prezentarii candidatilor partidului pentru alegerile europarlamentare, ca va discuta dupa alegerile europarlamentare despre o eventuala candidatura a sa la functia de presedinte al Romaniei.Prezentat de presedintele…

- Astazi, 8 aprilie 2019, la ora 11:00, domnul Augustin Lazar, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va face o declaratie de presa, la sediul institutiei, et. I, Sala de consiliu. Declaratia de presa priveste solutionarea unei cauze istorice, transmite Parchetul…