Alearga si tu la a șasea editie Brasov Heroes (Eveniment)

Alearga si tu! S-a dat oficial startul celei de-a 6-a editii "Brasov Heroes ". Cursa cu obstacole a comunitatii - va avea loc in zona lacului Noua, pe 2 iunie. In acest an sunt inscrise 11 proiecte ale organizatiilor non-guvernamentale si grupurilor de initiativa din Brasov care… [citeste mai departe]