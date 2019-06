Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat hotararea privind compatibilitatea electromagnetica si punerea pe piata a dispozitivelor radio, aceasta stabilind inclusiv o raportare periodica, la solicitarea ANCOM, a rezultatelor masuratorilor de radiatii electromagnetice neionizante, potrivit Mediafax.”In contextul pregatirii…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia utilizatorilor de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat. „Atentie la roaming involuntar in apropierea granitelor”, acesta este mesajul transmis de ANCOM. Roaming-ul involuntar…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) lanseaza in consultare publica un proiect de decizie prin care propune revizuirea masurilor menite sa asigure accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile de telefonie si acces la internet, adaptate nevoilor lor specifice…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) anunța lansarea aplicației pentru telefoane mobile „Apel 112” care face posibila transmiterea coordonatelor geografice ale apelantului la momentul initierii apelului de urgența.Utilizarea aplicatiei, lansata de…

- Sectorul telecom din Romania a generat, in 2018, venituri de 16,1 miliarde de lei, in crestere cu 1,3% fata de anul anterior, iar venitul mediu lunar generat in sectorul telecom s-a majorat cu 2%, pana la 69 lei, arata Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice, publicat joi…

- Numarul conexiunilor la Internet fix din Romania a ajuns la 5,1 milioane, la sfarsitul anului 2018, cu 7% mai mult in comparatie cu anul precedent, in timp ce, in cazul Internetului mobil, conexiunile 4G au depasit 10 milioane, in crestere anuala cu 27%, arata statistica publicata, luni, de Autoritatea…

- Din 15 mai, tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spatiului Economic European (statele UE, plus Norvegia, Islanda si Liechtenstein) vor fi plafonate si nu vor depasi 0,19 euro (fara TVA) pe minut si 0,06 euro pentru un SMS, anunta Autoritatea Nationala pentru Administrare…