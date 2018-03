Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Bucur nu mai este, de astazi, secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale. Hotararea primului ministru, publicata in Monitorul Oficial, este numita sec „Decizie privind eliberarea doamnei Ariana Oana Bucur din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale”. Ariana Bucur…

- Ariana Bucur nu mai este, de astazi, secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale. Hotararea primului ministru, publicata in Monitorul Oficial, este numita sec „Decizie privind eliberarea doamnei Ariana Oana Bucur din funcția de secretar de stat la Ministerul Educației Naționale”. Ariana Bucur…

- Daniel Zamfir, senator PNL, a fost exclus miercuri din partid, desi este cel mai cunoscut parlamentar al PNL, prin legile pe care le-a sustinut si promovat in Parlament: legea darii in plata. Conducerea PNL a luat aceasta decizie intrucat Daniel Zamfir avea initiative legislative care…

- Conducerea companiei Transelectrica are planuri mari. Promite investitii masive si reorganizarea companiei. Deocamdata isi cauta membrii pentru Consiliul de Supraveghere al Directoratului, iar cv-urile...

- Pleaca ai nostri, vin ai nostri. Asta este reteta statului aplicata consiliilor de conducere ale companiilor publice sau la care detine un pachet important de actiuni si spatiu de manevra. De fiecare data cand s-a schimbat componenta Guvernului s-a umblat la varfurile companiilor de stat, urmarindu-se…

- Mauro Morandi are parte de un rasarit auriu, in fiecare dimineața, in locul pe care el il numește „cel mai frumos din lume”. Barbatul enigmatic traiește pe insula Budelli din Arhipelagul Maddalena, ce aparține Italiei, inca din 1989, cand a decis sa paraseasca partea continentala a țarii pentru…

- ​Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protectia datelor efectueaza vineri seara o perchezitie la birourile londoneze ale societatii Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara consimtamantul acestora, transmite Agerpres , care…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr3 2018 a societatii Magazin Constanta SRL. Potrivit documentului Ibraim Sagit, asociat unic in cadrul societatii comerciale sus mentionate, a hotarat:bull; 1. Dizolvarea societatii conform art. 227 al. 1 lit. d din Legea 31 1990 republicata si modificata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. ”Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie, dar pot acuma sa va spun ca aceasta decizie…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiator al proiectelor de lege privind plafonarea dobanzilor sau ”darea in plata” este in razboi cu BNR. Acesta a depus in Parlament un proiect de eliminare a imunitații membrilor Consiliului de Administrație al BNR. Parlamentarul spune ca este vorba despre acele articole…

- David Hay, care a condus operatiunile dezvoltatorului imobiliar AFI Europe Romania in ultimii sapte ani, si-a anuntat demisia si intentia de a-si continua parcursul profesional in afara companiei. „Dupa 12 ani in care am ocupat diferite functii in cadrul AFI Europe si alti sapte ani in care…

- Deputatii Partidului Miscarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa care prevede introducerea la alegerile prezidentiale a votului prin corespondenta pentru cetatenii romani de peste hotare, a anuntat liderul grupului PMP de la Camera, Eugen Tomac. Propunerea legislativa…

- Președintele nu mai numește conducerea ICCJ. Comisia Iordache a schimbat prevederile Statutului Magistraților, marți dimineața. Luni, Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada. "Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost aceea de…

- O angajata a Carierei Roșia a inițiat luni dimineața o acțiune personala de protest, postandu-se cu o pancarta pe care scria ,,Greva” in fața executivului Complexului Energetic Oltenia. Vazuta de un lider de sindicat, angajata, membra a FNME, a fost dusa imediat in fața Directoratului CEO,…

- Un proiect legislativ menit sa reduca durata de soluționare a dosarelor in materia contenciosului administrativ prin eliminarea acelor mecanisme procedurale ce genereaza mari intarzieri fara a aduce un beneficiu procesual care sa le justifice a fost depusa la Camera Deputaților. ”Propunerea legislativa…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca Mihai Lucan poate exercita profesia de medic in spitalele de stat. Instanța a mai decis in cazul lui Mihai Lucan inlocuirea arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind mentinuta in acest sens o hotarare a Tribunalului…

- Dinamo va juca primul meci din istoria sa in play-out luni seara, de la 20:45, cu Gaz Metan, pe stadionul din Ștefan cel Mare. Conducerea clubului a decis ca abonamentele puse in vanzare la inceputul sezonului nu vor fi valabile la meciurile din play-out, anunțand pe site-ul oficial ca fanii care vor…

- Producatorii filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, vor plati guvernului american suma de 60 de milioane de dolari, ca parte a unei intelegeri dintr-o actiune judiciara in care au fost acuzati ca s-au folosit fraudulos de bani provenind dintr-un fond de stat din Malaysia.

- Red Bull Romania, marca de bauturi energizante, isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri. Proiectul, care va fi finalizat in vara lui 2018, va fi cea mai inalta cladire din centrul Capitalei, cu 19 etaje si o suprafata inchiriabila de aproximativ…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu s-a decis daca va candida la o functie de conducere la nivel central in PSD. ''Eu nu m-am decis. Astazi (vineri, n.r.) avem conferinta judeteana, vom avea o prima discutie cu colegii.…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial Tomis din Arhiepiscopia Tomisului, a fost condamnat definiziv pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. Cel in cauza a primit un an si opt luni de inchisoare, cu suspendare sub supraveghere, pentru conducerea…

- Oana Zamfir a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, propunerea lui Tudorel Toader de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Realizatorul a mai vorbit și despre reacția președintelui Klaus Iohannis, care a spus ca nu este de acord cu propunerea facuta de ministrul…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- La data de 21.12.2017, la sediul social din San Giovanni la Punta s a reunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Fin.Co.Ge.R.o. SpA.Actionarii au aprobat inchiderea sucursalei din Romania a firmei Fin.Co.Ge.R.o. SpA Catania Italia Sucursala Romania, cu sediul in judetul Constanta. Sucursala…

- Consiliul de administratie din cadrul societatii Logistic Park, cu sediul in municipiul Constanta, intrunit in sedina in data de 19.12.2017, in temeiul Legii 31 1990, republicata si modificata, precum si in baza actului constitutive, a decis:Prelungirea duratei mandatului directorilor Petras Viorel…

- Decizie a magistratilor in dosarul "Orizont” (2556/120/2014), unde fostul primar al municipiului Buzau – Constantin Boscodeala este acuzat de abuz in serviciu - SE AMANA PRONUNTAREA PANA PE 1 MARTIE 2018. Aparatorii fostului primar Boscodeala au cerut ACHITAREA pentru ca “fapta nu exista!” – spun acestia,…

- Compania de Transport Public a inceput anul cu venituri consistente din amenzile (biletele cu suprafața) date de catre controlori celor care circulau cu tramvaiul fara bilet de calatorie valabil și validat. De la inceputul anului, controlorii CTP efectueaza acțiunile de depistare a calatorilor ilegali…

- Dinamo disputa diseara un meci ce poate fi decisiv pentru primavara fotbalistica a clubului din Ștefan cel Mare. Echipa lui Vasile Miriuța este obligata sa invinga in confruntarea cu rivalii pentru a se califica in play-off. Dinamo este echipa gazda conform programarii și sunt așteptați peste 30.000…

- Ovidiu Ioan Secara, director general adjunct la Posta Romana, va prelua sefia companiei, dupa demisia Elenei Petrascu din functia de director general, a anuntat, vineri, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale(MCSI).

- Directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu, a demisionat joi din functie, fiind numita secretar general la Ministerul Transporturilor, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei.Mandatul Elenei Petrascu la conducerea Postei Romane urma sa expire in luna aprilie. Ea…

- O instanța de judecata a decis ca Facebook ultilizeaza in mod ilegal datele personale ale utilizatorilor rețelei de socializare și nu i-a informat in mod adecvat cu privire la aceasta practica.

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiți sa dam ceasul inainte, scrie Playtech.ro.La sfarșitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere prin…

- Suspendarea de peste trei ani a fostului capitan nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei, Ilie Nastase, a fost redusa la opt luni de tribunalul ITF, dupa incidentele de la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, din luna aprilie 2017.Citeste si: ALERTA - Romanii cu credite sunt…

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, a facut primele declaratii dupa ce, la Bucuresti, la Ministerul Energiei, s-a hotarat majorarea fondului de salarii al companiei. Astfel, acesta a facut cunoscut modul in care vor fi adaugate in veniturile angajatilor companiei sumele…

- Sorin Boza, managerul Complexului Energetic Oltenia se bucura de susținerea politica a alianței PSD-ALDE, chiar și fara adeziune la partid. Declarația ii aparține senatorului PSD Gorj, Florin Carciumaru care a precizat astazi ca deocamdata Sorin Boza nu a semnat adeziunea la PSD, insa in cazul in care…

- Analistul politic Cristian Parvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de premier pentru ca a evaluat situatia ca fiind…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, Varujan Pambuccian, a anuntat miercuri ca deputatii grupului se vor intalni cu premierul desemnat de seful statului pentru a lua o decizie cum vor vota in Legislativ. "Grupul se va intalni cu prim-ministrul desemnat si vom avea o…

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- O noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD, care are ca punct central nominalizarea noii propuneri de premier, este programata sa inceapa marti, la ora 11:00, la sediul din Bucuresti al partidului.---------------------10:58 Lia Olguta Vasilescu a sosit la sediul PSD: Mihai Tudose chiar a fost un premier…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, a declarat, inainte de CEx-ul PSD din 15 ianuarie , ca astazi este obligatoriu ca partidul sa gaseasca soluția finala, iar decizia luata va fi asumata de majoritate. „In aceste zile nu am reușit sa gasim pana la ședința o soluție de compromis, sper sa o…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, si-a planificat investitii de 665 milioane lei in acest an, fiind cea mai mare suma investita in ultimii trei ani la nivelul companiei, a declarat pentru News.ro directorul general al companiei, Sorin Boza."Din…

- Povestea REGATA incepe in 1993, la Targoviste. Prin ambitie, organizare si profesionalism, compania s-a dezvoltat continuu, ajungand ca in cei 25 de ani de experienta sa devina cel mai mare importator de gresie si faianta din Romania. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Atac virulent al presedintelui Klaus Iohannis la adresa liderilor politici. Klaus Iohannis a declarat în sedinta CSM ca politicienii cu probleme penale nu au ce cauta în fruntea statului pentru ca din interes personal vor fi dispusi mereu sa intevina asupra independentei justitiei.…

- Razvan Ciobanu nu va mai aparea la emisiunea „Bravo, ai stil”. Designerul a explicat de ce a luat aceasta decizie. Razvan Ciobanu, apreciatul jurat de la “Bravo, și stil!” și unul dintre cei mai valoroși creatori de moda din Romania, parasește show-ul de la Kanal D, in care a avut o contribuție semnificativa,…