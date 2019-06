Stiri pe aceeasi tema

- Captura de proporții a DIICOT Timișoara – un transport important de țigari de contrabanda din Serbia, care tocmai intrase in Romania a fost interceptat, aseara, de polițiștii de la ”Crima Organizata” . Cisterna de la Trans Gas 2006 D.O.O. din Belgrad a intrat in țara prin vama Jimbolia, fara ca polițiștii…

- Moartea lui Ionel Marcel Lepa, ucigasul politistului din Timis, gasit spanzurat in grupul sanitar al celulei in care statea singur, la penitenciarul din Timisoara, nu putea sa nu readuca in actualitate si cazul ucigasului Ioan Besa, tanarul in varsta de 23 de ani, din satul Mironu, comuna Valea ...

- Florin Coldea, fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, a ajuns, joi dimineața, la Sectia de anchetare a magistratilor pentru a fi audiat dosarul Laurei Codruta Kovesi privind extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia. Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman…

- Turneul International Rugby 4 All Dumbravita, disputat in Ajunul celei mai mari sarbatori crestine s-a dorit si a fost o reusita. Si asta pentru ca a fost vorba nu doar de rugby, dar si de valorile pe care acest minunat sport le promoveaza, respect, fair-play, atitudine, onoare, prietenie. Asadar, echipe…

- Liviu Dragnea a ajuns la Curtea Suprema in jurul orei 11.00, pentru a depune marturie in dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului Teleorman, dosar in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El s-a asezat in primul rand. Este foarte nervos. Dosarul a ajuns…

- Ion Cristoiu este audiat joi, la Secția Speciala de Ancheta a magistraților in dosarul in care este cercetata Kovesi, dupa ce jurnalistul a vazut, in timpul unui interviu cu Sebastian Ghița, realizat in Serbia, o fotografie care ar demonstra relația apropiata dintre fosta șefa DNA și Ghița. Jurnalistul…