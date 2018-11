Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto francez Renault intentioneaza sa-l numeasca pe directorul operational Thierry Bollore ca inlocuitor interimar al directorului general Carlos Ghosn, arestat luni la Tokyo pentru presupuse nereguli fiscale, a anuntat marti Dow Jones, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat marti ca este nevoie de o conducere interimara la Renault, apreciind ca presedintele director general Carlos Ghosn "nu mai este in masura sa conduca grupul", chiar daca a recunoscut ca pentru moment nu exista probe care sa il incrimineze,…

- Presedintele Mexicului, care mai are cateva zile de mandat, este acuzat ca ar fi primit 6 milioane de dolari mita de la baronul drogurilor din tara. Dezvaluirea a fost facuta de unul dintre contabilii cartelului lui El Chapo Guzman, scrie digi24.ro.

- Carlos Ghosn, cel care se afla in fruntea alianței Renault-Nissan-Mitsubishi, a fost arestat luni la Tokyo ! Ancheta vizeaza malversațiuni financiare pentru a ocolirea plații impozitelor pe caștigurile...

- Președintele Nissan și CEO-ul Renault a fost arestat ieri in Japonia, pentru fals in declarații privind veniturile sale, iar vestea a zguduit constructorul japonez și industria auto. Procurorii japonezi l-au reținut pe Carlos Ghosn, dupa ce acesta a mințit in declarațiile financiare din ultimii ani…

- Conferinta internationala pe tema viitorului Libiei, deschisa dupa indelungate eforturi luni seara la Palermo, in Sicilia, este deja amenintata prin refuzul celui mai puternic om din estul acestei tari din nordul Africii, maresalul Haftar, de a participa la reuniunea de lucru de astazi, relateaza AFP.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader prezinta marti procedura, graficul de numire si continutul dosarului de candidatura ale "celui care ocupa postul de procuror general", anuntul in acest sens fiind facut luni, dupa ce procurorul general a facut public raspunsul CSM conform caruia in dosarul sau nu…

