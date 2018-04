Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Delia s-a trezit in fața unei dileme in ziua de Florii. Vedeta și-a intrebat prietenii virtuali daca ar trebui sa-și aniverseze ziua numelui sau nu. Delia, care de curand a fost surprinsa la o clinica de fertilizare , și-a luat fanii la intrebari in ziua de Florii. Cantareața a marturisit…

- De sarbatoarea Floriilor, Mihaela Borcea a facut urari pentu sarbatoriți, dar și pentru fiica sa, Melissa. Mihaela Borcea este prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat in Dosarul Transferurilor și care, in prezent, are o relație cu fostul model Valentina Pelinel, care i-a…

- Dana Savuica, unul dintre cele mai de succes manechine pe care le-a avut Romania anilor trecuți, a facut intrerupere de sarcina pe vremea cand avea doar 23 de ani. Dana Savuica, care traiește din plin viața de femeie divorțata dupa ce s-a separat de Razvan Stanciu , este mama unei fete care se numește…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a avut de tras din pricina diferenței de statura cu fosta sa nevasta, Monica Gabor. Despre diferența de inalțime dinte omul de afaceri Irinel Columbeanu și fosta sa soție, Monica Gabor, care acum traiește o poveste de iubire cu omul de afaceri chinez Mr. Pink , s-au…

- Cantarețul Randi a explicat cum sta cu viața sa sentimentala. Artistul a vorbit și despre cum vede el o relație intre doi parteneri. Randi, care a ramas fara permis de conducere in luna februarie a acestui an , este foarte discret cand vine vorba de viața lui personala. Cu toate acestea, Randi, despre…

- Cantareața Anda Adam este mare pasionata de sport și merge frecvent la antrenamente pentru a avea o forma fizica cat mai buna. Anda Adam, care a participat la concursul Exatlon Romania , difuzat de Kanal D, știe ca imaginea este foarte importanta pentru un artist. Anda Adam, care este casatorita și…

- Fuego, pe numele sau real Paul Surugiu, a explicat cum și-ar dori sa fie dincolo de luminile reflectoarelor. Fuego, care a ajutat-o cu bani pe actrița Anca Pandrea , se bucura de mare succes la public și este unul dintre cei mai indragiți artiști de pe scena muzicala din țara noastra. Deși este copleșit…

- Brigitte Sfat a dezvaluit cum a fost umilita de familia lui Ilie Nastase, cel care inca ii este soț. In ultimele zile, Brigitte Sfat și partenerul ei de viața, fostul mare campion la tenis Ilie Nastase, au fost in centul atenției din cauza scandalurilor imense din familia lor. Brigitte Sfat și Ilie…

- Oltin Hurezeanu, unul dintre participanții la emisiunea Exatlon Romania, a dezvaluit ce problema de sanatate are, problema care il impiedica sa dea randamentul dorit la competiție. Oltin Hurezeanu face parte din echipa Faimoșilor la emisiunea-concurs Exatlon Romania , difuzata de postul de televiziune…

- Cantareața Claudia Patrașcanu a trecut printr-o mare cumpana cand era adolescenta și tatal ei a incetat din viața. Claudia Patrașcanu este casatorita cu Gabi Badalau, impreuna cu care are doi copii, baieți : Gabriel, care s-a nascut in 2014, și Nicolas, care a venit pe lume in luna ianuarie a anului…

- Nadine are amintiri dureroase din copilarie, cand a crescut la orfelinat. Experiența a fst una traumatizanta pentru ea. Nadine s-a facut remarcata in peisajul showbiz-ului romanesc grație participarii la show-ul de televiziune Școala Vedetelor, care facea furori in urma cu mulți ani la Televiziunea…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj cutremurator in ziua de Florii. Impresara vorbește despre destin. Anamaria Prodan nu trece prin cea mai buna perioada a vieții sale, in ciuda faptlui ca inceaca sa iși pastreze o stare de spirit cat mai buna. Impresara, care o are pe mama sa, Ionela Prodan, internata…

- Helmuth Duckadam s-a nascut pe 1 aprilie, așadar, ziua aceasta are și o alta semnificație decat cea de zi a pacalelilor! Totuși, prea fericit ca aniversarea lui pica azi nu a fost niciodata, cu atat mai puțin in copilarie, cand era ținta tuturor miștourilor facute de colegi… Portarul de legenda al Stelei,…

- Victor Becali, condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoar in dosarul in care a fost condamnat impreuna cu fratele sau, Ioan, ca i-au dat mita de 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu, ramane in inchisoare, instanta respingand joi cererea sa de liberare conditionata. Decizia nu…

- Carmen Serban, in stare de șoc, dupa ce a fost impiedicata sa plece la New York, pentru a susține mai multe spectacole. Artista crede ca cineva vrea sa ii faca rau și a facut declarații uimitoare in cadrul emisiunii de la Antena 1. “Plecarea noastra era pe 21. Am cumparat niste bilete mai scumpe si…

- Apar probleme pentru avocatul Daniel Ionascu! Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier marti dimineata, acesta a ajuns la spital, acolo unde a fost operat la mana si unde i s-au facut o serie de investigatii, iar acum a aflat ca externarea lui a fost amanata.Potrivit surselor spynews.ro,…

- Florin Busuioc, Busu cum il cunosc telespectatorii, a explica care crede ca este diferența dintre el și ceilalți prezentatori ai rubricii meteo. Florin Busuioc, care in mai anul trecut și-a aniversat ziua de naștere , aduce vremea de ani de zile in casele romanilor, care il urmaresc cu sufletul la…

- Compania Uber a dispus suspendarea testarii vehiculelor fara sofer in Statele Unite dupa ce un autoturism autonom a lovit mortal un pieton, informeaza postul CNBC. Proiectele de testare a vehiculelor fara...

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- Simona Halep, locul I WTA, a suferit o infrangere crunta, scor 3-6, 0-6 in fata japonezei Naomi Osaka (44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. In noaptea americana de vineri spre sambata, Simona Halep a continuat sa fie nervoasa si grabita, ca in alte…

- Liviu Arteni, fostul partener de viața al Israelei Vodovoz, a luat o decizie radicala dupa moartea celei care i-a fost soție. Israela Vodovoz, care a murit din cauza unei hemoragii digestive , a fost casatorita cu Liviu Arteni, un barbat cu mult mai tanar ca ea. Cei doi au divorțat, iar Liviu Arteni,…

- Israela Vodozov a murit, insa in urma ei a lasat lacrimi de durere! Cel mai devastat de plecarea femeii de afaceri este chiar fostul ei sot, Liviu Arteni, care a declarat recent ca a aflat de moartea ei de la roman stabilit in Spania. Barbatul care a fost insurat 9 ani cu Israela Vodozov nu-si […] The…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD, a luat o decizie radicala chiar in ziua Congresului formațiunii! Iliescu a anunțat ca nu va merge la acest eveniment, fiind primul de la care lipsește. Nina Iliescu, soția președintelui de onoare al partidului, a spus, pentru Romania TV, ca acesta nu poate…

- Nici in cele mai infioratoare coșmaruri sau halucinații nu și-ar fi putut imagina Marina Krim, mama a trei copii, ca intr-o zi normala de octombrie avea sa mearga acasa și sa-și gaseasca doi dintre copii morți, in cada, intr-o baie de sange. Venise acasa, intr-un apartament de lux din New York, impreuna…

- Ionuț Șerban a fost pus pe liber in aceasta iarna de Dinamo, insa odata cu venirea lui Florin Bratu pe banca formației roș-albe mijlocașul a fost readus la echipa. Asta e prima decizie importanta luata de Bratu in noua funcție. El vrea sa se bazeze pe Șerban (22 de ani) in play-out, acolo unde vrea…

- Medicul Valeriu Andrita, consilierul personal al lui Ionel Arsene, a intrat oficial in concediu de odihna, incepand cu data de 1 martie. Plecarea sa subita in concediu survine dupa decizia instantei de a-i interzice presedintelui CJ Neamt de a discuta cu martorii din dosarele in care acesta este implicat,…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omlogul sau american Donald Trump, privind construirea unui zid la granita SUA cu Mexic, relateaza site-ul postului CNN, scrie Mediafax.Presedintele mexican planuia…

- Actrita americana Lena Dunham (31 de ani), celebra pentru rolul din serialul HBO „Girls“, a dezvaluit ca a suferit o histerectomie totala pentru a-si extirpa uterul si colul uterin, dupa ce in ultimii ani a indurat dureri severe din cauza endometriozei.

- Anuntul ca "Irina Loghin a murit" a intristat milioane de romani din tara si strainatate weekend-ul acesta. Din fericire, a fost un zvon fals despre celebra cantareata de muzica populara. Ingrozita si nemultumita de situatia in care a ajuns, artista a luat o decizie radicala si a facut-o publica in…

- Decizia luata de Irina Loghin dupa ce s-a spus ca a murit. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși declara nemulțumirea cu privire la zvonurile aparute in ultimile zile. Mai mult, aceasta a luat atitudine in acest sens. Irina Loghin a marturisit ca este foarte bine și ca nu ințelege…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, în apropiere de Moscova.

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- Cristi Borcea a luat hotararea de a-si implica baiatul cel mare, pe Patrick Borcea, in business-urile sale. Apropiatii sustin ca fostul sef de la Dinamo si-a bagat fiul in afaceri pentru a-i da posibilitatea sa se descurce singur pe plan financiar, dar si sa fie sigur ca tot ce are el este pe maini…

- Tribunalul Timis a emis o prima sentinta intr-un dosar in care Prefectura Timis cere anularea unei hotarari de Consiliu Local al carei singur beneficiar este o firma detinuta de Ramona Olteanu, fost consilier PSD si candidat la ultimele alegeri parlamentare pentru Senat.

- Baiatul lui Marcel Pavel a implinit 22 de ani. Artistul a postat pe contul de socilizare o imagine in care Richard canta la pian in cadrul unui spectacol. Fanii acestuia i-au urat imediat la mulți ani, și mult succes in cariera lui. Marcel Pavel este un tata mandru de cei trei copii ai sai. Astazi,…

- Gigi Becali l-a laudat pe portarul Andrei Vlad, 18, dupa meciul Gaz Metan - FCSB, 1-2, și a decis sa nu mai aduca niciun goalkeeper dupa plecare lui Florin Nița. In plus, Becali a dezvaluit ca Victor Rimniceanu, fost portar la Dinamo și Viitorul, s-a autopropus la echipa. "Andrei Vlad a aparat bine.…

- Aceasta este prima data cand grupul primeste o nominalizare la prestigioasele premii, insa membrii lui nu vor participa la ceremonia de decernare pentru ca momentul anuntarii castigatorului categoriei nu va fi televizat. Solistul Matthew Shadows a transmis ca o calatorie la New York pentru premiile…

- Simona Halep a pierdut primul loc WTA și a ratat ocazia de a cuceri, pentru a treia oara, un trofeu de Grand Slam. Dupa finala de la Australian Open, in care a fost invinsa de Caroline Wozniacki, Halep a luat o decizie radicala.Ea i-a anunțat pe organizatorii turneului de la Sankt Petersburg,…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Cantareața Yamira sarbatorește anul acesta 10 ani de relație și aproape 2 ani de la casatorie. Acum, artista vrea sa faca schimbari radicale in viața ei! Yamira a recunoscut ca pe langa cariera, isi doreste foarte mult sa devina mama, mai ales ca este intr-o relatie cu soțul ei de 10 ani. Artista a…

- Dupa ce la sfarșitul anului trecut și-a anulat concertul european El Dorado din cauza problemelor grave pe care le avea la corzile vocale, Shakira era pe punctul de a se opera, dar, de frica sa nu-și piarda vocea, Shakira a gasit alta soluție. Vedeta a suferit o hemoragie la corzile vocale in toamna…

- Cum a doua saptamana din an a reprezentat și a doua ocazie in care Meghan și Prințul Harry au dus la bun sfarșit o alta indatorire regala, fosta actrița s-a vazut nevoita sa ia o decizie radicala, pe care a amanat-o de la anunțul logodnei cu Prințul Marii Britanii. Meghan, ieri, la o a doua indatorire…

- De doua zile, ziarele se bat in titluri bombastice despre cea mai neașteptata plecare de pe micile ecrane la inceput de 2018, dar acasa la Ciobanu este liniște și pace. Vedeta infi rma toate speculațiile referitoare la plecarea lui forțata din KanalD și neaga orice confl ict fi nanciar sau de etica…