Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, a ieșit la lumina faptul ca in viața lui Culița Sterp existpa o alta femeie. Deși nu s-a pronunțat divorțul dintre el și Carmen de la Salciua, se pare ca artistului i s-au aprins calcaiele dupa o bruneta focoasa, care apare alaturi de el, in cel mai recent videoclip pe care l-a lansat.

- Carmen de la Salciua este foarte afectata de dezvaluirile celui care i-a fost sot, Culita Sterp. Mai mult decat atat, de cum a auzit ca el o acuza de infidelitate, frumoasa cantareata nu se mai poate opri din plans, considerand ca barbatul nu doar a tradat-o, ci vrea sa ii distruga si imaginea, din…

- Carmen de la Salciua a avut prima reactie dupa ce s-a aflat ca nu a divorțat de Culița Sterp. Este vorba, de fapt și de drept, despre un citat din Alexander Pope, unul dintre cei mai mari poeți englezi ai secolului al 18-lea. Citește și: EXCLUSIV! Daniela, sora lui Carmen de la Salciua, rupe tacerea:…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp vor fi impreuna de Craciun, mai exact pe 26 decembrie, atunci cand vor canta amandoi in cadrul unui eveniment care are loc in Serbia. Carmen de la Salciua, goala in pat! Cantareata n-a mai rezistat si a dat hainele jos FOTO Anuntul a fost facut pe…

- Culița Sterp și-a dorit mult sa se reimpace cu fosta lui soție, chiar la scurt timp dupa ce Carmen a anunțat ca vor divorța. Iata ca imprevizibilul s-a produs, insa cei doi artiști nu refuza ofertele de a canta impreuna. Carmen de la Salciua si Culita Sterp s-au fotografiat fiecare acolo, insa nu apar…

- Dupa aparitia imaginilor incendiare care o arata pe Carmen de la Salciua in tandreturi cu presupusul amant, Cosmin Isaila, Culita Sterp a intrat in direct la emisiunea Agentia Vip si a facut cateva declaratii in exclusivitate.

- A trecut doar o zi de la oficializarea divorțului dintre Carmen de la Salciua și Culița Sterp, iar cei doi sunt de acum doi oameni liberi ca pasarile cerului. Vestea ca cei doi se despart a luat pe toata lumea prin surprindere, chiar daca ei vor continua sa iși onoreze proiectele muzicale.